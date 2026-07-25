نورنیوز، رسانهٔ نزدیک به علی شمخانی، فاش کرد جلسه‌ای که او و شماری از فرماندهان ارشد نظامی ایران در روز آغاز جنگ ۴۰ روزه در آن کشته شدند، از جمله برای پیگیری طرحی تازه با هدف سازمان‌دهی نیروها و تأمین تجهیزات جدید برای مقابله با اعتراضات تشکیل شده بود.

این رسانه روز جمعه دوم مرداد نوشت یکی از دو دستور کار جلسهٔ صبح نهم اسفند ۱۴۰۴، پیگیری اجرای طرح «سازمان‌دهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تأمین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاشات» بود. دستور کار دوم نیز بررسی قریب‌الوقوع بودن حملهٔ آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام شده است.

به‌نوشتۀ نورنیوز، این طرح پس از اعتراضات گستردهٔ دی‌ماه ۱۴۰۴ تهیه شده بود و علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، با اجرای آن موافقت کرده و بر تسریع در عملیاتی شدنش تأکید کرده بود.

این گزارش همچنین می‌گوید خامنه‌ای خواسته بود دبیرخانهٔ شورای دفاع و شخص علی شمخانی، به‌جای شورای عالی امنیت ملی، اجرای این طرح را تا مرحلهٔ اجرا پیگیری کنند.

علی شمخانی که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بود، پس از تشکیل شورای دفاع در سال ۱۴۰۴ به دبیری این شورا منصوب شده بود.

نورنیوز مدعی شده است هدف از این طرح، افزایش آمادگی نیروهای امنیتی و انتظامی برای مقابله با اعتراضات آینده با «کمترین میزان آسیب و تلفات انسانی» بوده است.

حکومت ایران در جریان اعتراضات دی‌ماه با قطع گستردهٔ اینترنت و استفاده از نیروی مرگبار، خونین‌ترین سرکوب اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد.

سازمان‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، استفادهٔ گسترده از گلولهٔ جنگی علیه معترضان را مستند کرده‌اند و خود مقام‌های جمهوری اسلامی نیز کشته شدن دست‌کم سه هزار و ۱۱۷ نفر در این اعتراضات را تأیید کردند.

نورنیوز در بخش دیگری از گزارش خود برای نخستین بار فاش کرده است که «صنایع شهید میثمی» وابسته به وزارت دفاع، که در جریان جنگ ۱۲ روزه هدف حملهٔ اسرائیل قرار گرفت، مسئول طراحی و تولید تجهیزات مورداستفاده برای کنترل تجمعات و اعتراضات بوده است.

به‌نوشتۀ نورنیوز، مأموریت اصلی این مجموعه توسعهٔ ابزارهایی بوده که امکان مدیریت اعتراضات را بدون استفاده از سلاح‌های مرگبار فراهم کند.

در زمان حمله به این مجموعه، مقام‌های جمهوری اسلامی توضیحی دربارهٔ علت هدف قرار گرفتن آن ارائه نکرده بودند و نوع فعالیت‌های آن نیز به‌طور رسمی اعلام نشده بود. این نخستین بار است که رسانه‌ای نزدیک به حکومت مأموریت این مجموعه را به‌طور علنی شرح می‌دهد.

اعتراضات دی‌ماه از هفتم دی ۱۴۰۴، ابتدا در واکنش به سقوط ارزش ریال، تورم و بحران معیشتی آغاز شد و به‌سرعت به ده‌ها شهر گسترش یافت. شعارهای معترضان نیز پس از مدت کوتاهی حکومت جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای را هدف قرار داد.

برخلاف آمار رسمی که حکومت ایران از معترضان کشته‌شده اعلام کرد، برخی نهادهای حقوق بشری آمار کشته‌شدگان را بین پنج تا شش هزار نفر اعلام کردند.

نورنیوز در گزارش خود همچنین مدعی شده است که علی خامنه‌ای از کشته شدن «حدود سه هزار نفر» در اعتراضات «به‌شدت متأثر و ناراحت» شده بود و علی شمخانی نیز در دوران مسئولیتش به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بر محدود کردن استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان تأکید داشت؛ موضوعی که به‌نوشتۀ این رسانه با انتقاد برخی فرماندهان نظامی و انتظامی روبه‌رو شده بود.

این ادعاها به‌طور مستقل قابل تأیید نیست و نورنیوز نیز هیچ سند یا جزئیاتی دربارهٔ آن‌ها ارائه نکرده است. این در حالی است که گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و تصاویر منتشرشده از اعتراضات، از تیراندازی گستردهٔ نیروهای حکومتی با گلولهٔ جنگی و استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان حکایت داشت.

نورنیوز نیز همچون دیگر رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شده است که اعتراضات دی‌ماه بخشی از یک طرح خارجی و مقدمه‌ای برای حملهٔ نظامی آمریکا و اسرائیل بوده است، این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات ضدحکومتی را به دولت‌های خارجی نسبت داده‌اند، اما تاکنون شواهد مستندی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده‌اند.

بر اساس گزارش نورنیوز، جلسهٔ کمیتهٔ فرعی شورای دفاع به مسئولیت شمخانی در حال بررسی همین طرح و همچنین احتمال حملهٔ قریب‌الوقوع آمریکا و اسرائیل بود که نخستین موج حملات جنگ ۴۰ روزه آغاز شد.

علی شمخانی صبح نهم اسفند ۱۴۰۴ هنگام برگزاری همین جلسه، همراه با شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در حملهٔ مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، اخیراً گفته بود در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ که حمله مشترک اسرائیل و‌ آمریکا به ایران آغاز شد، علاوه بر دفتر علی خامنه‌ای، دفاتر علی شمخانی و محمد شیرازی، دو مقام ارشد نظامی، و علی‌اصغر حجازی، مقام امنیتی بسیار نزدیک به خامنه‌ای، هم هدف قرار گرفت و از این میان، فقط حجازی زنده ماند.