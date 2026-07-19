عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به دلیل کشته شدن رهبر سابق جمهوری اسلامی می‌گوید هنوز این احتمال هست که در رده‌های بالای حکومت «حفره امنیتی» وجود داشته باشد.

او در گفت‌‌وگو با یک مستندساز حکومتی در تهران که بخش‌هایی از آن روز یکشنبه ۲۸ تیر منتشر شده است، با اشاره به «وجود عوامل نفوذی در بالاترین سطح نظام» گفت:‌ «نفوذ فقط در گرفتن اطلاعات نیست، بلکه در تصمیم‌سازی هم هست، در جهت‌دهی به فضای روانی هم هست.»

او تأکید کرد بمباران «بیت رهبری» که در جریان آن علی خامنه‌ای و شماری از فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شدند، از طریق یک «حفره امنیتی» صورت گرفت و افزود که این حفره همچنان وجود دارد.

به گفته عراقچی، در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ که حمله مشترک اسرائیل و‌ آمریکا به ایران آغاز شد، علاوه بر دفتر علی خامنه‌ای، دفاتر علی شمخانی و محمد شیرازی، دو مقام نظامی، و علی‌اصغر حجازی، مقام امنیتی بسیار نزدیک به خامنه‌ای، هم هدف قرار گرفت. از این میان، فقط حجازی زنده ماند.

وزیر خارجه ایران که می‌گوید حین حمله به دفتر و محل زندگی علی خامنه‌ای در مجموعه «بیت رهبری» حاضر بوده است، اعلام کرد در فاصله «چند ثانیه»، سه حمله هوایی به این مجموعه انجام شد.

او خبر داد که به دفتر علی‌اصغر حجازی، از معاونان بیت رهبری نیز حمله شد و به گفته او «آقای حجازی را تقریبا از داخل آوار درآوردند و منشی دفتر ایشان طوری به شهادت رسید که هیچ چیزی از پیکر او پیدا نشد».

جواد موگویی که با عراقچی مصاحبه کرده است، در جریان این گفت‌وگو توضیح می‌دهد که علاوه بر جلسه خامنه‌ای با مقام‌های دفاعی کشور، در آن روز یک جلسه بسیار مهم دیگر هم برقرار بود: جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات در نقطه دیگری از تهران.

به نظر می‌رسد اشاره او به جلسه‌ای است که اسرائیل اعلام کرد در نخستین ساعات حملات مشترک با آمریکا، آن را هدف قرار داد و چند تن از اعضای بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را کشت.

ارتش اسرائیل روز ۱۱ اسفند پارسال اعلام کرد سید یحیی حمیدی، معاون وزیر اطلاعات در امور «اسرائیل»، که به گفته آن «فعالیت‌های تروریستی علیه یهودیان، بازیگران غربی و مخالفان رژیم در داخل ایران و خارج از کشور را هدایت می‌کرد»، جزو کشته‌شدگان است.

جلال پورحسین که از او به عنوان «رئیس بخش جاسوسی» وزارت اطلاعات نام برده شده، نیز بر اساس اطلاعیه ارتش اسرائیل ازجمله کشته‌شدگان است.

رسانه‌های ایران پیشتر خبر کشته شدن محمد باصری، از مقام‌های ارشد وزارت اطلاعات، را در حملهٔ روز ۹ اسفند اسرائیل تأیید کرده‌ بودند.

حملات آمریکا و اسرائیل باعث آغاز شدن جنگ ۴۰ روزه شد که در جریان آن شمار دیگری از مقام‌های سیاسی و نظامی ایران کشته شدند. جمهوری اسلامی علاوه بر اسرائیل، به چند کشور خاورمیانه حملات موشکی و پهپادی کرد.

این جنگ در فروردین ماه با اعلام آتش‌بس متوقف شد و تهران و واشینگتن مذاکره برای رسیده به توافق صلح را آغاز کردند. در نهایت روز ۲۵ خرداد تفاهم‌نامه‌ای برای تمدید ۶۰ روزه آتش‌بس امضا شد.

این تفاهم‌نامه که با میانجی‌گری پاکستان و قطر امضا شد، در پی حملات نیمه تیر ایران به چند کشتی در تنگه هرمز به مرز فروپاشی رسید. طی هشت روز گذشته، ارتش آمریکا به شکل مداوم حمله به ایران را از سر گرفته و سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی نیز برخی کشورهای خاورمیانه را هدف قرار داده‌اند.