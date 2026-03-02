خامنهای؛ رهبری سازشناپذیر یا اسیر رجزخوانی علیه دشمن؟
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۹ اسفند در اولین موج حملات آمریکا و اسرائیل به ایران کشته شد. پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد رهبر جمهوری اسلامی در حملات هوایی کشته شده است، تلویزیون دولتی ایران بامداد یکشنبه ۱۰ اسفند مرگ او را تأیید کرد. شهریار صیامی از رادیوفردادر این مستند نگاهی کرده است به زندگی، عقاید و رفتارهای علی خامنهای که بیش از ۳۶ سال جمهوری اسلامی را رهبری کرد.
