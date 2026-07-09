آخرین نماز بر جنازه علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، پیش از دفن او در بخشی از حرم امام هشتم شیعیان توسط مصطفی، فرزند ارشد او، در شامگاه پنجشنبه، ۱۸ تیرماه، خوانده شد.
مجتبی خامنهای، پسر دوم او، که کمتر از ده روز پس از کشته شدن پدرش به عنوان رهبر جدید حکومت ایران معرفی شد در این مراسم هم حضور نداشت.
رسانههای داخل ایران عصر روز پنجشنبه به نقل از آستان قدس رضوی اعلام کردند که تابوت علی خامنهای و اعضای کشتهشده خانوادهاش قرار است در «رواق دارالذکر در نزدیکی روضه منوره» از حرم امام رضا دفن شود. رواق فضایی سرپوشیده اما نیمهباز و شبیه راهرو است که مردم میتوانند از آن عبور کنند.
تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز پنجشنبه پس از رسیدن از عراق به ایران، در شهر مشهد، زادگاه او، تشییع شد. آن طور که رسانهها در داخل کشور گزارش دادند، تابوتهای علی خامنهای و خانوادهاش عصر پنجشنبه از خودروی مخصوص حامل آنها به یک بالگرد منتقل شد.
رسانهها دلیل این اقدام را «ازدحام جمعیت» در خیابانهای مرکز شهر مشهد عنوان کردند.
قرار است رهبر پیشین جمهوری اسلامی نه در ملاء عام، بلکه تنها در حضور اعضای خانواده و نزدیکان به خاک سپرده شود. بر اساس اصول اسلامی، جنازه باید بدون تابوت دفن شود؛ احتمالا این دلیل تدفین خصوصی خامنهای باشد.
هنوز مشخص نیست مراسم خاکسپاری چه زمانی از روز پنجشنبه خواهد بود.
با این حال وبسایت خبری تابناک از پایان رسمی مراسم تشییع جنازه علی خامنهای خبر داده و نوشته است که اکنون مردم در انتظار اقامه نمازی دیگر بر جنازه او هستند.
تشییع جنازه پنجروزه علی خامنهای از شهر تهران آغاز شد، به قم و سپس نجف و کربلا در عراق رسید، و اکنون در شهر مشهد پایان مییابد.
مراسم تشییع او بیش از چهار ماه پس از کشته شدنش در اولین موج از حملات آمریکا و اسرائیل در روز ۹ اسفند پارسال آغاز شد.
اما نکته قابل توجه در کل این مراسم غیبت مجتبی خامنهای بود که از او به عنوان آیتالله یاد میشود و کمتر از ده روز پس از کشته شدن پدرش به عنوان رهبر تازه جمهوری اسلامی معرفی شد، اما در هیچ بخشی از این مراسم حضور نداشت.
در این مدت طولانی از مجتبی خامنهای نه فایلی صوتی منتشر شده و نه ویدئویی که نشان دهد او زنده است. حکومت ایران احتمالا تلاش خواهد کرد غیبت رهبر تازه را به لزوم حفظ امنیت او پیوند بزند.
این در حالی است که در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای تقریبا تمامی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی بدون دغدغه حفظ امنیت حضور داشتند، از سران سه قوه تا فرماندهان سپاه پاسداران، حتی کسانی چون احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، که در طول جنگ و آتشبس از او هیچ خبری نبود.
با این حال سه پسر دیگر علی خامنهای، مصطفی و مسعود و میثم، که از ۹ اسفندماه پارسال یعنی آغاز جنگ تاکنون خبری از آنها نبود در مراسم تشییع او بر سر تابوتش حاضر شدند.