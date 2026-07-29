فدراسیون بینالمللی فوتبال، فیفا، از برنامهای برای جذب ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه از طریق واگذاری بخشی از فعالیتهای تجاری جام جهانی و دیگر مسابقات خود خبر داده است.
این طرح با مخالفت شدید منتقدان از جمله یوفا و سپ بلاتر، رئیس پیشین فیفا، روبهرو شده است و میگویند «فوتبال را نمیتوان فروخت».
فیفا روز سهشنبه، ششم مرداد، اعلام کرد شرکت جدیدی با نام FIFA Forward Enterprise تأسیس میکند که مسئول فعالیتهای تجاری جام جهانی و سایر رقابتهای این نهاد خواهد بود.
فیفا میگوید کنترل این شرکت را حفظ میکند، اما بخشی از سهام آن را به سرمایهگذاران بلندمدت واگذار خواهد کرد تا ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کند.
اعلامیه فیفا پس از آن منتشر شد که روزنامههای تایمز و فایننشال تایمز از درز جزئیات این طرح خبر دادند.
بهنوشتهٔ تایمز، گفتوگو با سرمایهگذاران بالقوه، از جمله شرکت سرمایهگذاری ترایو کپیتال، متعلق به جاشوا کوشنر (برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ) و یکی از واحدهای بانک جیپی مورگان چیس، آغاز شده است.
تایمز همچنین گزارش داد که جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، ممکن است پس از پایان دورهٔ ریاستش در سال ۲۰۳۱ مدیریت این شرکت جدید را بر عهده بگیرد. فیفا این گزارش را رد کرده و گفته چنین موضوعی هرگز مطرح نبوده است.
مخالفان میگویند هرچند فیفا مدعی است کنترل کامل مسابقات و تصمیمهای ورزشی را حفظ خواهد کرد، اما ورود سرمایهگذاران خصوصی میتواند بهتدریج بر تصمیمهای این نهاد اثر بگذارد.
اتحادیهٔ فوتبال اروپا، یوفا، در واکنشی کمسابقه اعلام کرد: «روح و شیوهٔ ادارهٔ فوتبال دارایی قابلمعامله نیست. فوتبال متعلق به فیفا نیست که آن را بفروشد.»
سپ بلاتر، رئیس پیشین فیفا، نیز با اشاره به روابط نزدیک جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نوشت این رابطه اکنون «جنبهٔ مالی پیدا کرده» و به فوتبال آسیب میزند. او افزود: «هیچکس حق ندارد فوتبال را بفروشد.»
فیفا ارزش شرکت جدید را حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرده و گفته است هر یک از ۲۱۱ فدراسیون عضو نیز میتوانند تا ۲۰ میلیون دلار در آن سرمایهگذاری کنند.
بهگفتۀ فیفا، این منابع مالی در کنار برنامههای توسعهای موجود، بودجهٔ توسعهٔ فوتبال در چهار سال آینده را به بیش از ۱۰ میلیارد دلار خواهد رساند.
این طرح هنوز باید به تصویب شورای فیفا و اکثریت فدراسیونهای عضو برسد.
منتقدان نگراناند که اگر سرمایهگذاران خصوصی در درآمدهای جام جهانی سهیم شوند، برای افزایش سود خود خواستار برگزاری مسابقات بیشتر یا بزرگتر شوند.
این نگرانی در شرایطی مطرح میشود که فیفا امسال نخستین جام جهانی ۴۸تیمی را برگزار کرد و جیانی اینفانتینو نیز پیشتر گفته بود ایدهٔ افزایش تعداد تیمهای جام جهانی ۲۰۳۰ به ۶۴ تیم در حال بررسی است.