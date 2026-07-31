امارات متحده عربی در تلاش است در عین تقویت سامانههای دفاعی خود با همکاری آمریکا و اسرائیل، اقدامات برای تنشزدایی با ایران را پیش ببرد.
روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز، به نقل از افراد آگاه گزارش داده که شیخ محمد بن زاید، رئیس کشور امارات، سهتن از برادران خود را مامور مدیریت تماسها با تهران به منظور فرونشاندن تنشها کرده است؛ منصور بن زاید، معاون رئیسکشور، عبدالله بن زاید، وزیر خارجه، و طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی.
گفتوگوهای تلفنی منصور بن زاید با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و عبدالله بن زاید با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در هفتههای گذشته، نشانهای از این تلاشها است.
ثمره این سیاست را که پس آتش بس ناپایدار میان ایران و آمریکا آغاز و پس از انعقاد تفاهمنامه میان ایران و آمریکا در روز ۲۲ خرداد شدت گرفته بود، اکنون با از سرگیری تنشها میتوان دید.
در دور تازه تنشها، جمهوری اسلامی اردن، کویت، بحرین، قطر و عربستان سعودی، را با موشک و پهپاد هدف قرار داد اما از شلیک به سوی امارات اجتناب کرد؛ کشوری که در در دور نخست تنشها، بیشترین نصیب از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را برد؛ حتی بیشتر از اسرائیل.
در میانه تنش، امارات متحده عربی، اقامت حدود ۲۰ هزار ایرانی را که خارج از امارات بودند، تعلیق کرد. اکنون گزارشهایی از آغاز روند فعال شدن اقامتها منتشر شده؛ دو تن از ایرانیان ساکن امارات، در گفتگو با رادیو فردا، فعال شدن اقامت بستگانشان را تایید کردند. البته هنوز صدها نفر دیگر در انتظار فعال شدن اقامتهای خود هستند.
رادیو فردا در تماس با دفاتر مسافرتی مطلع شد که همچنان صدور روادید گردشگری برای ایرانیان متوقف مانده است. همچنین یکی از فعالان ایرانی در امارات به رادیو فردا گفت که پروندهای برای صدور اقامت جدید برای ایرانیان تشکیل نمیشود، اما ویزاهای کسانی که اقامتشان به پایان میرسد، تمدید میشود.
به نوشته فایننشال تایمز، روابط تجاری با ایران برای اقتصاد دبی که محل زندگی چند صد هزار ایرانی است، حائز اهمیت است. رهبران امارات همچنین امیدوارند که اتکای خود تهران به به امارات برای بسیاری از واردات و صادراتش، برای حفظ روابط تجاری موثر باشد.
یک مقام امارت دبی به این روزنامه بریتانیایی میگوید: «ایران جمعیت زیادی دارد، بازار مصرف بزرگی دارد و مطمئناً برای دبی به عنوان مرکز تجارت و صادرات مجدد، سود زیادی دارد. این برای ما برای رسیدن به هدف بازگشت به یک رابطه عادی بسیار مهم است.»
یک تاجر اماراتی هم به فایننشال تایمز گفته است: «چشمپوشی از تجارت با ایران ممکن است اما آسان نیست». او افزود: «من میتوانم اقلام زیادی را جایگزین کنم، اما یک جعبه گوجه فرنگی با پنج درهم فقط از ایران میآید.»
در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات شاهد تورم بود؛ تورمی که البته دولت با اقداماتی تلاش کرد ترمز آن را بکشد.
یک بازرگان ایرانی که در دبی فروشگاه محصولات ایرانی دارد، به رادیو فردا گفت: همچنان اجناس ایرانی وارد میشود، اما بحران در تنگه هرمز باعث شده که قیمتها مقداری گران شود.
او افزود: مثلا خاویار از راه عمان میآید، برخی کالاها از راه بندر فجیره که خارج از تنگه هرمز است به امارات میرسد و با از سر گرفته شدن پروازها میان ایران و امارات، اجناس زیادی از راه هوایی و توسط مسافران به ما میرسد.
این بازرگان ایرانی میگوید که او با یک کمک خلبان دوست شده و توسط او برخی اقلام را از ایران خریداری کرده است.
امارات در دور نخست تنشها، هدف حدود سههزار حمله موشکی و پهپادی از ایران قرار گرفت؛ رویدای که باعث شد ابوظبی موضع خصمانهتری نسبت به همسایگان خود نسبت به تهران بگیرد و حتی گزارشهایی از مشارکتش در برخی حملات به ایران منتشر شد.
البته اکثر موشکها و پهپادهای ایرانی توسط پدافند هوایی امارات که توسط سیستمهای آمریکایی، اسرائیلی، کره جنوبی و اوکراینی و همچنین پشتیبانی جنگندههای بریتانیا و فرانسه تقویت شده بود، رهگیری شدند.
فایننشال تایمز نوشته است: امارات عربی متحده، دست به یک قمار جسورانه زده، فعالسازی آزمایشی کانالهای دیپلماتیک و اقتصادی با ایران و در عین حال افزایش روابط نظامی با اسرائیل و ایالات متحده.