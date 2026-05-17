اداره رسانه‌ای ابوظبی روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت از وقوع آتش‌سوزی در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای «براکه» در امارات متحده عربی خبر داد. این رخداد با واکنش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مواجه شد.

دفتر رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرد: «مقام‌های ابوظبی به حادثه آتش‌سوزی در یک ژنراتور برق خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الظفره پاسخ دادند؛ حادثه‌ای که در نتیجه حمله پهپادی رخ داد.»

این نیروگاه در سال ۲۰۲۰ آغاز به کار کرد و در ۲۰۰ کیلومتری غرب پایتخت امارات، ابوظبی، و در نزدیکی مرزهای عربستان سعودی و قطر قرار دارد.

شرکت دولتی «امارات انرژی هسته‌ای» در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که این نیروگاه تا یک‌چهارم نیاز برق این کشور نفت‌خیز را تأمین می‌کند.

دفتر رسانه‌ای ابوظبی افزود: «هیچ موردی از جراحت گزارش نشده و هیچ تأثیری بر سطح ایمنی پرتویی وجود نداشته است. تمامی اقدامات احتیاطی انجام شده و اطلاعات تکمیلی به‌محض در دسترس قرار گرفتن منتشر خواهد شد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «سازمان فدرال مقررات هسته‌ای تأیید کرد که آتش‌سوزی بر ایمنی نیروگاه یا آمادگی سامانه‌های حیاتی آن تأثیری نداشته و تمامی واحدها به‌طور عادی در حال فعالیت هستند.»

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این حمله را محکوم کرد.

آژانس در حساب خود در شبکه ایکس اعلام کرد که گروسی «نگرانی شدید خود را از این حادثه ابراز کرده و گفته است هرگونه فعالیت نظامی که ایمنی هسته‌ای را تهدید کند، غیرقابل قبول است.»

این نهاد ناظر سازمان ملل همچنین گفت که موضوع را از نزدیک دنبال می‌کند و با مقام‌های اماراتی در تماس مداوم است.

امارات متحده عربی پس از ایران، دومین کشور منطقه بود که نیروگاه هسته‌ای ساخت و نخستین کشور عربی در این زمینه به شمار می‌رود.

در این بیانیه اشاره‌ای به محل پرتاب پهپاد نشده است، اما امارات متحده عربی اخیراً ایران را به دست داشتن در حملات علیه زیرساخت‌های انرژی و اقتصادی خود متهم کرده است.

در پی آغاز حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به خاک ایران در نهم اسفند، امارات متحده عربی به بزرگ‌ترین هدف حملات تلافی‌جویانه سپاه پاسداران تبدیل شد.

بعد از برقراری آتش‌بس میان ایران و آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به حکومت با لحن تندی درباره امارات موضع‌گیری می‌کنند و در مقابل مقام‌های اماراتی نیز به شدت از تهران انتقاد کرده‌اند.

هفته گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی که از شبکه افق صداوسیما پخش شد، مجری برنامه با اسلحه واقعی به پرچم امارات متحده عربی شلیک کرد.