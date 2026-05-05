محکومیت گستردۀ حملات موشکی و پهپادی ایران به امارات؛ عراقچی به امارات تذکر داد

حملات موشکی و پهپادی ایران به امارات متحده عربی در روز دوشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ با محکومیت گسترده بین‌المللی مواجه شد.

وزارت دفاع امارات اعلام کرد ایران در مجموع با ۱۲ موشک بالستیک، ۳ موشک کروز و ۴ پهپاد به نقاطی در این کشور حمله کرد. بر اثر این حملات در منطقه صنایع نفتی فجیره، آتش‌سوزی رخ داد و سه شهروند هندی زخمی شدند.

وزارت خارجه امارات متحده عربی با «تروریستی» خواندن این حملات، ضمن محکومیت شدید آن در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ تهدیدی علیه امنیت و حاکمیت امارات متحده عربی را تحمل نخواهد کرد و هشدار داد که «حق کامل و مشروع» پاسخ به این حملات را برای خود محفوظ می‌داند.

به دنبال وقوع این حملات، کشورهای مختلف جهان ضمن محکومیت آنها خواستار پای‌بندی ایران به آتش‌بس شدند.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان که کشورش نقش میانجی را در مذاکرات میان ایران و آمریکا ایفا می‌کند، در پیامی ضمن اعلام همبستگی با رئیس امارت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پاکستان در این دوران دشوار قاطعانه در کنار برادران و خواهران اماراتی خود و همچنین دولت امارات متحده عربی ایستاده است.»

نخست وزیر پاکستان در این پیام بدون نام بردن از ایران نوشت: «کاملاً ضروری است که آتش‌بس حفظ و رعایت شود تا فضای دیپلماتیک لازم برای گفت‌وگو فراهم و به صلح و ثبات پایدار در منطقه منجر شود.»

هند که سه نفر از اتباعش در حمله به فجیره زخمی شدند هم با محکومیت این حملات آن را غیرقابل قبول خواند و خواستار پایان فوری خصومت‌ها شد.

وزارت خارجه هند در بیانیه‌اش همچنین بر لزوم کشتیرانی ایمن از طریق تنگه هرمز تأکید کرد.

وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، تلفنی گفت‌وگو کرده و با «غیر موجه» خواندن حملات ایران، بر حمایت عربستان سعودی از امنیت و ثبات امارات تأکید کرد.

پادشاه بحرین هم اعلام کرد کشورش از هر اقدامی که امارات برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود انجام دهد حمایت می‌کند.

هم‌زمان، دبیرکل اتحادیه عرب و رئیس پارلمان عربی نیز حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را محکوم کردند و بر همبستگی با ابوظبی تأکید ورزیدند. نیوزیلند نیز این حملات را نقض آتش‌بس دانست و از تهران خواست به تعهدات خود پایبند بماند و به حقوق بین‌الملل، از جمله حمایت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، احترام بگذارد.

مقام‌های بلندپایه کشورهای دیگر از جمله کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و نیوزیلند هم این حملات را محکوم کرده و از امارات اعلام حمایت کرده‌اند.

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، این حملات را «بدون تحریک» خواند و گفت کشورش در کنار محمد بن زاید و مردم امارات متحده عربی ایستاده است. او همچنین از تلاش‌های دفاعی برای حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی امارات تقدیر کرد و خواستار کاهش تنش و بازگشت به مسیر دیپلماسی شد.

اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای، این حملات به «شرکای راهبردی» خود در منطقه خلیج فارس را «نقض آشکار حقوق بین‌الملل» خواند و آن‌ را به‌شدت محکوم کرد.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز در پیامی نوشت که اتحادیه اروپا به همکاری نزدیک با شرکای خود برای کاهش تنش و دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک ادامه خواهد داد تا به گفته او، اقدامات جمهوری اسلامی علیه همسایگان و مردم خود پایان یابد.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز حملات جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت لندن در کنار امارات متحده عربی ایستاده و به دفاع از شرکای خود در خلیج فارس ادامه خواهد داد. او از تهران خواست برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها، به‌طور جدی وارد مسیر دیپلماسی شود.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی امارات را «غیرموجه و غیرقابل قبول» توصیف کرد و بر ادامه حمایت پاریس از امارات و دیگر متحدان منطقه‌ای فرانسه تأکید کرد. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز با محکوم کردن حملات، گفت برلین در کنار مردم امارات و شرکای منطقه‌ای خود ایستاده است.

هشدار ایران به امارات

با وجود محکومیت حملات به امارات، مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی بدون اعلام رسمی انجام این حملات از سوی ایران به مقام‌های امارات هشدار دادند.

در مهم‌ترین آنها عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در پیامی از امارات متحدهٔ عربی خواست به «راهکار نظامی» علیه جمهوری اسلامی روی نیاورد.

او در پیامی در شبکه ایکس با بیان این‌که به باور او در قبال بحران جاری «هیچ راهکار نظامی وجود ندارد» نوشت: «در حالی که گفت‌وگوها با تلاش سخاوتمندانهٔ پاکستان در حال پیشرفت است، ایالات متحده باید مراقب باشد که توسط بدخواهان دوباره به باتلاق کشیده نشود. امارات متحدهٔ عربی نیز باید به همین ترتیب هوشیار باشد.»

از زمان آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران در ۹ اسفند پارسال، امارات متحده عربی از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس بود که به شکل چشمگیری هدف حملات پرتعداد ایران قرار گرفت؛ حملاتی که تهران آن‌ها را پاسخی به کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل دانسته است.

یک روز پیش از پیام تازه عباس عراقچی، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز در نشست هفتگی با خبرنگاران، از آنچه «رفتارهای نامناسب امارات» از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران نامید، سخن گفت.

او افزود که این کشور، از جمله با طرف‌های متجاوز علیه ایران، «همراهی» کرده که «مشکل‌های زیادی را ایجاد کرد».

در روزهای گذشته رسانه‌های ایران گزارش‌هایی از همکاری‌های نظامی میان اسرائیل و امارات از جمله استقرار سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته در امارات منتشر کرده و نسبت به تبعات این اقدام به امارات هشدار داده بودند.



