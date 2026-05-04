حملات منتسب به ایران چند کشتی در تنگهٔ هرمز و بندر فجیره در امارات را هدف قرار داد

حملات منتسب به ایران در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت چند کشتی در تنگهٔ هرمز را هدف قرار داد و یک بندر نفتی در امارات را دچار حریق کرد.

این رخدادها در پی تلاش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای استفاده از نیروی دریایی این کشور جهت آزادسازی تردد کشتی‌ها، بزرگ‌ترین تشدید تنش در جنگ ایران از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۹ فروردین را رقم زد.

مقامات امیرنشین فجیره در امارات متحده عربی اعلام کردند «منطقهٔ صنعتی نفت فجیره»، پس از آنچه که «حملهٔ پهپادی با منشأ ایران» توصیف کردند، دچار آتش‌سوزی شده است.

دفتر رسانه‌ای فجیره در بیانیه‌ای اعلام کرد که تیم‌های دفاع مدنی بلافاصله برای مهار آتش اعزام شدند. گزارش شده که سه تبعهٔ هندی بر اثر این حمله دچار جراحات خفیف شده و به بیمارستان منتقل شده‌اند.

خبرگزاری صداوسیما به نقل از «یک مقام نظامی» ایران که نامش فاش نشده، گفته که «ایران برنامه‌ای برای هدف قرار دادن امارات نداشته است».

فجیره محل استقرار یک بندر مهم، خط لوله و دیگر تأسیسات نفتی امارات متحده عربی است که می‌تواند نفت این کشور را بدون نیاز به تنگه هرمز، به بازارهای جهانی برساند.

وزارت دفاع امارات متحده عربی پیشتر در پیامی در شبکهٔ ایکس گفته بود که این کشور سه موشک شلیک‌شده از سوی ایران را بر فراز آب‌های سرزمینی خود رهگیری کرده و موشک چهارم نیز در دریا سقوط کرده است.

امارات گفته که این حملات «تشدید خطرناک تنش‌ها»ست و حق خود را برای پاسخگویی محفوظ می‌دارد.

وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این حملات نشان‌دهندهٔ تشدیدی خطرناک و تجاوزی غیرقابل قبول است و تهدیدی مستقیم علیه امنیت، ثبات کشور و امنیت سرزمین آن به شمار می‌رود».

این وزارتخانه افزود که امارات «حق کامل و مشروع خود را برای پاسخ به این حملات محفوظ می‌دارد».

از سوی دیگر، گزارش شده که یک کشتی کره‌جنوبی روز دوشنبه در تنگهٔ هرمز هدف یک پرتابه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران نقشه‌ای منتشر کرده که نشان‌دهندهٔ گسترش مناطق تحت کنترل ایران در نزدیکی تنگهٔ هرمز است؛ مناطقی که بنادر فجیره و خورفکان در امارات و همچنین سواحل امارت ام‌القوین را در بر می‌گیرد.

از زمان آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران در ۹ اسفند پارسال، امارات متحده عربی از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که به‌طور ویژه تحت تأثیر حملات ایران قرار گرفته است؛ حملاتی که تهران آن‌ها را پاسخی به کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل دانسته است.

وضعیت پیرامون تنگهٔ هرمز در روز دوشنبه پس از آن‌که آمریکا از آغاز عملیات «پروژه آزادی» برای کمک به خروج کشتی‌ها از این آبراه حیاتی برای تجارت جهانی نفت خبر داد، به‌شدت متشنج شد.

رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که نیروهای ایران مانع ورود کشتی‌های آمریکایی به تنگه شده‌اند، در حالی که ایالات متحده گزارش‌ها مبنی بر اصابت موشک‌های ایرانی به یکی از کشتی‌های خود را رد کرد.

دریاسالار برد کوپر: ارتش آمریکا شش قایق‌ کوچک ایرانی را منهدم کرد

رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا، سنتکام، عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت که ایران امروز به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری آتش گشوده است، اما از اظهارنظر درباره پایان یافتن آتش‌بس میان آمریکا و ایران خودداری کرد.

دریاسالار برد کوپر افزود: هم‌زمان با آغاز عملیات ایالات متحده برای آزادسازی تردد کشتی‌ها در تنگهٔ هرمز، نیروهای آمریکایی شش قایق کوچک ایرانی را منهدم کرده و موشک‌های کروز و پهپادهای شلیک‌شده از سوی ایران را رهگیری کرده‌اند.

او گفت به نیروهای ایرانی «به‌شدت توصیه» کرده است که در جریان اجرای این عملیات از دارایی‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا فاصله بگیرند.

فرمانده سنتکام تأکید کرد: محاصرهٔ ایالات متحده علیه ایران، که مانع ورود کشتی‌ها به ایران یا خروج آن‌ها از قلمرو این کشور می‌شود، همچنان برقرار است و حتی فراتر از حد انتظار عمل کرده است.

در همین حال، خبرگزاری صداوسیما به نقل از یک «منبع نظامی» جمهوری اسلامی نوشت که «ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن چندین قایق جنگی ایران دروغ است».

آقای کوپر تصریح کرد: «کشتی‌هایی که هم‌اکنون در خلیج فارس حضور دارند، نماینده ۸۷ کشور از سراسر جهان هستند و همان‌طور که رئیس‌جمهور اشاره کرد، آن‌ها صرفاً ناظران بی‌طرف و بی‌گناه‌اند».

او افزود: «طی ۱۲ ساعت گذشته، با ده‌ها کشتی و شرکت‌های کشتیرانی تماس گرفته‌ایم تا عبور از تنگهٔ هرمز را آغاز کنند؛ اقدامی در راستای هدف رئیس‌جمهور برای کمک به عبور امن این کشتی‌ها از این گذرگاه باریک تجاری».

ترامپ: اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی حمله کند از صفحه روزگار محو می‌شود

از سوی دیگر، رئیس‌جمهور ایالات متحده تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی به کشتی‌های آمریکایی که در حال هدایت شناورها از تنگهٔ هرمز هستند حمله کند، ایران «از صفحه روزگار محو خواهد شد».

دونالد ترامپ این اظهارات را روز دوشنبه در گفت‌وگو با تری ینگست از شبکه فاکس‌نیوز بیان کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «ایران در ارتباط با تردد کشتی‌ها و پروژه آزادی، به کشتی‌های برخی کشورهای غیرمرتبط، از جمله یک کشتی باری کره‌جنوبی، شلیک‌هایی کرده است. شاید وقت آن رسیده باشد که کره‌جنوبی هم به این مأموریت بپیوندد!»

آقای ترامپ افزود: «ما هفت قایق کوچک، یا به اصطلاح خودشان “قایق‌های تندرو”، را منهدم کرده‌ایم. این تنها چیزی است که برایشان باقی مانده است. به‌جز کشتی کره‌جنوبی، تا این لحظه هیچ خسارتی در زمینه عبور از تنگه وارد نشده است. وزیر جنگ، پیت هگست، و رئیس ستاد مشترک ارتش، دن کِین، فردا صبح یک کنفرانس خبری برگزار خواهند کرد».