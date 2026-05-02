دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در نامهای رسمی که روز جمعه، ۱۱ اردیبهشت، برای رهبران کنگره فرستاد ادعا کرده است که جنگ با ایران «به پایان رسیده است» و از همین رو دیگر نیازی به اخذ تأیید کنگره نیست.
روز جمعه گذشته شصتمین روزی بود که ترامپ به اعضای کنگره رسما خبر داد که آمریکا و اسرائیل عملیاتی مشترک را علیه حکومت جمهوری اسلامی در ایران آغاز کردهاند.
دو ماه پیش در روز ۹ اسفند سال ۱۴۰۴، حمله به خاک ایران با حملهای شدید و وسیع به بیت علی خامنهای در مرکز تهران آغاز شد، حملهای که جان رهبر جمهوری اسلامی و دهها فرمانده و مقام عالیرتبه حکومت را گرفت.
طبق قانون در آمریکا، رئیس جمهور میتواند برای پاسخ به «تهدیدی قریبالوقوع» به حمله با نیروهای نظامی متوسل شود، اما از زمان آغاز حمله ۶۰ روز وقت دارد تا یا تأیید کنگره برای این حمله و ادامه آن را بگیرد یا ارتش را به خانه بازگرداند.
دونالد ترامپ در نامه خود با اشاره به آغاز آتشبسی دو هفتهای که روز هفتم آوریل گذشته آغاز شد خطاب به رهبران کنگره نوشته است: «پس از آن آتشبس تمدید شد. و از روز ۷ آوریل ۲۰۲۶ میان ایالات متحده و ایران تبادل آتش رخ نداده است. جنگی که روز ۲۸ فوریه [۹ اسفند] آغاز شد به پایان رسیده است.»
به بیان دیگر، ترامپ به کنگره میگوید که نیازی به گرفتن تأیید کنگره ندارد و ضربالاجل ۶۰ روزه را رد میکند، نکتهای که ساعتی پس از ارسال نامه رئیس جمهور آمریکا خود به خبرنگاران گفت.
ترامپ به آنها گفت که قصد ندارد تأیید کنگره را برای جنگ بگیرد و اشاره کرد که قانون مربوط به ضربالاجل «کاملا خلاف قانون اساسی» است.
این نکتهای است که پژوهشگران قانون اساسی در آمریکا و همین طور حزب اپوزیسیون دموکرات با آن مخالفت دارند و میگویند که رئیس جمهور بدون اخذ اجازه از کنگره قانون را زیر پا گذاشته است.
همزمان، مخالفت با کنگره و طرح ادعای پایان جنگ در حالی رسانهای شده است که ساعتی بعد دونالد ترامپ خود در گفتوگو با خبرنگاران تأکید کرد که اگر با ایران به توافق نرسد، گزینه دیگر «بمباران شدید» خواهد بود.
او روز جمعه گفت که از تازهترین پیشنهاد تهران به عنوان راهی برای پایان دادن به جنگ رضایت ندارد و حالا دیگر دو گزینه درباره ایران وجود دارد: توافق یا بمباران شدید.
او در محوطه بیرونی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «گزینههایی وجود دارد. آیا میخواهیم برویم و حسابی آنها را بمباران کنیم و برای همیشه کارشان را تمام کنیم؟ یا میخواهیم تلاش کنیم یک توافق انجام دهیم؟ اینها گزینههاست.»
ترامپ همچنین تأیید کرد که روز پنجشنبه از سوی فرماندهی مرکزی یالات متحده، سنتکام، گزارشی بهروزشده درباره گزینههای نظامی تازه دریافت کرده است.
او گفت ترجیح میدهد کارزار بمباران از سر گرفته نشود و توضیح داد: «از نظر انسانی ترجیح میدهم این کار را نکنیم. اما این همان گزینه است: آیا میخواهیم با شدت وارد شویم و آنها را کاملاً از بین ببریم یا میخواهیم کار دیگری انجام دهیم؟»
اشاره او به پیشنهادی بود که رسانههای ایران اعلام کردند شامگاه پنجشنبه به پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات تحویل داده شد.
رئیسجمهور آمریکا توضیح نداد که در پیشنهاد جدید ایران چه چیزی برایش قابل قبول نیست و در ادامه اشاره کرد که ممکن است مقامهای تهران هرگز به یک راهحل مذاکرهای برای پایان جنگ نرسند.
درباره جزئیات این پیشنهاد جدید، روزنامه وال استریت جورنال جمعه شب گزارش داد که ایران نشانههایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای ازسرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است.
این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایمتر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمینهای ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره، درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتوگو کند.
ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیششرط آغاز مذاکرات شده بود.