یک کارزار جهانی خواستار آزادی پیوند و برنا نعیمی، دو پسرعموی بهایی، از زندان شد

یک کارزار بین‌المللی متشکل از ستارگان هالیوود، برندگان جایزه نوبل، و سیاستمداران و دولتمردان از سراسر جهان خواستار آزادی فوری پیوند نعیمی و برنا نعیمی، پیروان آیین بهایی، از زندان در ایران شد.

پیوند و برنا نعیمی دو پسرعموی بهاییِ ساکن شهر کرمان هستند و هر دو در پی اعتراضات ضد حکومتی دی‌ماه در ایران بازداشت شدند.

پیشتر جامعه جهانی بهایی اعلام کرده بود که پیوند نعیمی که در کرمان محبوس است، پس از تحمل «دو اعدام نمایشی»، با «تهدید اعدام» مواجه است.

او در روز ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ به اتهام «تحریک» به اعتراضات آن زمان بازداشت شد، اتهامی که جامعه جهانی بهایی «دروغین» خوانده است.

برنا نعیمی، ۲۶ ساله، نیز دو ماه بعد در روز دهم اسفندماه سال گذشته در محل کارش بازداشت شد و او هم همچون پسرعمویش به گفته جامعه جهانی بهاییان شکنجه شده و قربانی «اعدام نمایشی» بوده است.

گروه‌های حقوق بشری بارها استفاده جمهوری اسلامی از شکنجه، بازجویی و اعدام‌های نمایشی برای گرفتن اعترافات دروغین را مستند کرده‌اند.

جامعه جهانی بهایی روز سه‌شنبه، هشتم اردیبهشت، در بیانیه‌ای مشترک برای این دو زندانی از کارزاری بین‌المللی برای تلاش در راه آزادی آنها خبر داد.

در همین زمینه چند بازیگر هالیوود از جمله مارک رافالو، بازیگر نقش هالک و فعال سیاسی سرشناس، در ویدئویی از پیوند نعیمی نام برده و خواستار آزادی او شدند.

همزمان سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای که هفته گذشته منتشر کرد هشدار داد که پیوند و برنا نعیمی در خطر اعدام هستند.

اجرای مجازات اعدام در ایران به‌ویژه در دو هفته گذشته بار دیگر شدت گرفته و قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این مدت چندین نفر را از میان معترضان و فعالان سیاسی اعدام کرده است.

علاوه بر ستارگان هالیوود و سازمان‌های حقوق بشری، چند نماینده پارلمان‌های کشورهای اروپایی و همچنین چند عضو پارلمان اروپا پیشتر به کارزار آزادی این دو نفر پیوسته‌اند.

پیش از این‌ها، شیرین عبادی، اولین ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، هم در کانال رسمی خود در شبکه تلگرام به بازداشت و شکنجه پیوند نعیمی اشاره کرده بود.

سیمین فهندژ، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل در ژنو، پیشتر درباره پیوند نعیمی به رادیوفردا گفته بود: «آقای نعیمی تحت شکنجه قرار گرفته و حتی با اعدام‌های نمایشی مواجه است تا به جرمی که مرتکب نشده اعتراف کند. جمهوری اسلامی حتی یک مدرک برای این اتهامات ندارد. اگر داشت، نیازی نبود برای گرفتن اعتراف دروغین به شکنجه متوسل شود. تنها دلیل این رفتار ظالمانه، بهائی بودن پیوند است. این همان دلیلی است که دولت ایران نزدیک به پنج دهه است جامعه‌ای بی‌گناه را مورد آزار و تبعیض قرار داده است.»