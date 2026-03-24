جامعه جهانی بهائی: پیوند نعیمی، پس از تحمل دو اعدام نمایشی، با تهدید اعدام مواجه است

جامعه جهانی بهائی اعلام کرد پیوند نعیمی، یک جوان پیرو آئین بهائی که در کرمان محبوس است، پس از تحمل «دو اعدام نمایشی»، با «تهدید اعدام» مواجه است.



بر اساس بیانیه‌ای که ای جامعه روز سه‌شنبه چهارم فروردین منتشر کرد، این جوان برای مدتی «طولانی»، تحت «شکنجه» و «بازجویی» قرار داشته و مقام‌های جمهوری اسلامی «تلاش می‌کنند او را به اعتراف به جرمی مجبور کنند که مرتکب نشده است».



پیوند نعیمی ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ به اتهام «تحریک» اعتراضات آن زمان بازداشت شد؛ اتهامی که جامعه جهانی بهائی آن را «دروغین» خوانده است.



این جوان پس از بازداشت، به یک «مرکز بازداشت تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در کرمان که به‌گفتهٔ این بیانیه به «شکنجه و بدرفتاری با زندانیان مشهور است»، منتقل شد.



جامعه جهانی بهائی نوشته است که پیوند نعیمی پس از پخش «اعتراف اجباری» از تلویزیون جمهوری اسلامی، به زندان کرمان منتقل شد و برای او «تا به امروز هیچ دادگاهی برگزار نشده، هیچ حکمی صادر نشده و هیچ مدرکی برای توجیه اتهامات دروغین علیه او ارائه نشده است».



این گزارش حاکی است که آقای نعیمی به مشارکت در «مرگ» سه مأمور بسیج در جریان اعتراض‌های دی‌ماه متهم شده، «با آن‌که او در زمان حمله مورد ادعا، در بازداشت بوده است».



جامعه جهانی بهائی همچنین می‌گوید پیوند نعیمی در عین حال «به‌طور دروغین به جشن گرفتن مرگ علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، متهم شده؛ خبری که او به‌عنوان زندانی بدون دسترسی به ارتباطات از آن بی‌خبر بوده است».



خانوادهٔ او می‌گویند این جوان در هفته‌های گذشته، «به مدت ۱۰ روز تحت شکنجه و بازجویی مداوم و شدید، و محرومیت از غذا و آب قرار گرفت. دستان و پاهای او به مدت ۴۸ ساعت بسته شد، به دیوار بسته شد و بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفت. برای سه روز دیگر، او به طور مداوم مورد ضرب و شتم و آزار قرار گرفت، باورهای بهائی او تحقیر شد، مورد شکنجه روانی و بازجویی توسط دو مامور قرار گرفت و اعدام‌های نمایشی نیز انجام شد.»



هدف از این فشارها و شکنجه‌ها «اعتراف دروغین» عنوان شده و خانوادهٔ نعیمی نگران‌اند که «اتهامات ساختگی علیه او می‌تواند به عنوان توجیهی برای اعدامش استفاده شود».

«فروپاشی جسمی و روانی به‌دلیل بدرفتاری‌ها»

یکی از خویشاوندان این جوان بهائی که خارج از ایران است، می‌گوید «سلامت جسمی و روانی او به دلیل بدرفتاری‌ها در حال فروپاشی است» و او «در یکی از کوتاه‌ترین گفت‌و‌گوها با اعضای خانواده، از فشار روانی شدید به گریه افتاده است».



گروه‌های حقوق بشری بارها استفاده جمهوری اسلامی از شکنجه، بازجویی و اعدام‌های نمایشی برای گرفتن اعترافات دروغین را مستند کرده‌اند.



سیمین فهندژ، نماینده جامعه بین‌المللی بهائی در سازمان ملل در ژنو، می‌گوید: «آقای نعیمی تحت شکنجه قرار گرفته و حتی با اعدام‌های نمایشی مواجه است تا به جرمی که مرتکب نشده اعتراف کند. جمهوری اسلامی حتی یک مدرک برای این اتهامات ندارد. اگر داشت، نیازی نبود برای گرفتن اعتراف دروغین به شکنجه متوسل شود. تنها دلیل این رفتار ظالمانه، بهائی بودن پیوند است. این همان دلیلی است که دولت ایران نزدیک به پنج دهه است جامعه‌ای بی‌گناه را مورد آزار و تبعیض قرار داده است.»



آقای نعیمی در حال حاضر در زندان کرمان در «انفرادی» نگهداری می‌شود و دچار «پرش غیرارادی چشم و مشکلات گوارشی» است؛ «مقامات زندان از ارائه مراقبت پزشکی به او خودداری می‌کنند».



خانم فهندژ افزود: «رفتار بی‌رحمانه با پیوند نشان می‌دهد که مقصر جلوه دادن جامعه بهائی توسط حکومت ایران هیچ حد و مرزی ندارد.»



ونوس حسینی‌نژاد، شایان شکیبایی و پیوند نعیمی سه جوان کرمانی هستند که پیش از اوج‌گیری اعتراض‌ها در روز ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. تصاویر هر سه ۱۲ بهمن در برنامه ۲۰:۳۰ صدا و سیما در حال اعتراف پخش شد.

از پیوند نعیمی به عنوان مربی و رفتارشناس سگ‌ها نام برده شده است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش‌تر از اعدام چهار نفر دیگر خبر داده بود؛ سه معترض جوان در قم به نام‌های مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی به اتهام «محاربه» و «همکاری عملیاتی با اسرائیل و آمریکا» در جریان اعتراضات دی‌ماه، و یک نفر به نام کورش کیوانی در تهران به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل که مشخص شد شهروند دوتابعیتی ایرانی سوئدی بود.

این اعدام‌ها در میانهٔ جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل انجام شده است. سازمان حقوق بشر ایران با هشدار نسبت به اعدام‌ها، آن را تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و سرکوب معترضان و زندانیان سیاسی در سایه جنگ توصیف کرده است.