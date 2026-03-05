رئیس‌جمهوری آذربایجان شلیک پهپاد از سوی ایران به خاک این کشور که در منطقهٔ خودمختار نخجوان فرود آمد را اقدامی «تروریستی» خواند. ایران نقش خود در این اقدام را رد کرده است.

الهام علی‌اف روز پنجشنبه ۱۴ اسفند در نشست شورای امنیت این کشور گفت: «مقام‌های ایرانی باید به طرف آذربایجانی توضیح بدهند، باید عذرخواهی شود و کسانی که این اقدام تروریستی را انجام داده‌اند باید از نظر کیفری پاسخگو شوند».

به گفتهٔ وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، پهپادهایی که از خاک ایران پرتاب شده‌ بودند، دو زخمی در منطقهٔ خودمختار نخجوان برجا گذاشت.

این وزارتخانه اعلام کرد که یکی از پهپادها به فرودگاه نخجوان اصابت کرد و به آن آسیب زده است.

پهپاد دوم نیز در نزدیکی یک مدرسه در منطقه شکَرآباد فرود آمده است.

وزارت خارجه آذربایجان این حمله را محکوم کرد و گفت این اقدام تنها موجب تشدید تنش‌ها در منطقه خواهد شد.

این در حالی است که وزیر خارجه ایران در گفت‌وگو با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان «شلیک هرگونه پرتابه» توسط نیروهای ایرانی را تکذیب کرد.

به گزارش رسانه‌های ایران، عباس عراقچی در تماس تلفنی با جیحون بایراموف گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مشغول بررسی و تحقیقات لازم در این خصوص هستند.

گزارش رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی حاکی است که سفیر ایران در جمهوری آذربایجان برای ارائه توضیح دربارهٔ این حادثه به وزارت خارجه این کشور احضار شده است.

این وزارتخانه افزود: «آذربایجان حق پاسخگویی را برای خود محفوظ می‌دارد».

آذربایجان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی نفت برای اسرائیل است و اسرائیل نیز سال‌هاست که شریک مهم دفاعی باکو به شمار می‌رود.

بسیاری در جمهوری آذربایجان، اسرائیل را متحدی قابل اتکا می‌دانند که در جریان کارزار نظامی این کشور برای بازپس‌گیری منطقه قره‌باغ کوهستانی از ارمنستان، تجهیزات حیاتی در اختیار این کشور قرار داد.

با وجود روابط تجاری و دفاعی با اسرائیل، مقام‌های جمهوری آذربایجان بارها گفته‌اند که اجازه نخواهند داد از خاک یا حریم هوایی‌ این کشور برای آغاز عملیات نظامی علیه ایران یا کشور دیگری استفاده شود.

رئوف میرقدیروف، تحلیلگر مستقل مقیم اروپا، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: «حملهٔ پهپادی به فرودگاه نخجوان یا یک حادثه بوده یا نشانه‌ای از تشدید تنش‌ها در منطقه به شمار می‌رود».

او افزود: «ایران در حال حاضر دلیلی برای حمله به جمهوری آذربایجان ندارد، چون نه آذربایجان و نه ترکیه بخشی از جنگ نبوده‌اند».

میرقدیروف همچنین گفت: «میلیون‌ها آذری در ایران زندگی می‌کنند و تهران نمی‌خواهد که آن‌ها را تحریک کند».