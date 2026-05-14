بر اساس گزارشی که روز ۲۲ اردیبهشت منتشر شد، جرایم سازمانیافته در آمریکای جنوبی به تهدیدی فزاینده برای جنگلهای بارانی آمازون تبدیل شدهاند، چرا که نفوذ این گروهها به مناطق حفاظتشده، خشونت را تشدید کرده و تلاشها برای حفظ محیط زیست در بزرگترین جنگل استوایی جهان را عقب میاندازد.
این گزارش از سوی اندیشکده «گروه بینالمللی بحران» منتشر شده و میگوید: جستوجو برای مسیرهای جدید قاچاق مواد مخدر و مناطق تازه استخراج غیرقانونی، باندهای تبهکار را وادار کرده است که دامنه فعالیت خود را در حوزه آمازون گسترش دهند؛ روندی که پیامدهای ویرانگری برای محیط زیست دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این گزارش آمده که آمازون «مورد حمله جرایم سازمانیافته» قرار دارد.
برام اِبوس، کارشناس گروه بحران، گفت: «جرایم سازمانیافته به یکی از موانع اصلی در برابر تلاشها برای جلوگیری از تخریب محیط زیست در آمازون تبدیل شده است».
او افزود: «آنچه پیشتر عمدتاً یک چالش حفاظتی بود، اکنون به یک بحران سیاسی و امنیتی تبدیل شده است».
این گزارش با استناد به دادههای نشریه «آندرورلد آمازون» میگوید: باندهای تبهکار در دستکم ۶۷ درصد از شهرداریهای مناطق آمازون در بولیوی، برزیل، اکوادور، پرو و ونزوئلا فعالیت دارند.
گروه بینالمللی بحران از دولتها خواسته است برای مقابله با گسترش جرایم سازمانیافته با جوامع بومی همکاری کنند.
این نهاد همچنین از تأمینکنندگان بینالمللی مواد خام خواسته اطمینان حاصل کنند که زنجیرههای تأمین آنها به محصولات با منشأ مجرمانه آلوده نیست.
نظارت بر این جنگل پهناور و دورافتاده همواره دشوار بوده است.
جنگل آمازون در ۹ کشور آمریکای جنوبی گسترده شده که بخش عمده آن در برزیل قرار دارد و نقشی کلیدی در مقابله با تغییرات اقلیمی ایفا میکند.
این گزارش اشاره میکند که گروههای جرایم سازمانیافته از ضعفهای دولتی برای گسترش قلمرو خود در جنگل بهره میبرند، بهویژه گروههای برزیلی مانند «کماندو ورملیو» (فرماندهی سرخ) و «فرست کپیتال کماند».
گسترش فعالیت این گروهها گاه از مرزها عبور کرده و به کشورهای همسایه مانند کلمبیا، ونزوئلا و اکوادور میرسد؛ جایی که با گروههای مسلح محلی رقابت یا حتی همکاری میکنند.
این اندیشکده همچنین افزود که چنین گروههایی «خشونتی بیرحمانه» را در جوامعی که تحت کنترلشان است اعمال میکنند.