خبر فوری
دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ تهران ۱۹:۴۰

«گروهی کوچک و منزوی که در سال ۲۰۲۵ در استفاده از اعدام رکورد زدند»

سازمان عفو بین‌الملل ۲۸ اردیبهشت گزارش داد که ایران در سال ۲۰۲۵ تعداد «بی‌سابقه» دو هزار و ۱۵۹ نفر را اعدام کرده است؛ رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین سطح از سال ۱۹۸۱ به این سو شده است. البته سازمان عفو بین‌الملل همانند سال‌های گذشته تاکید می‌کند که «هزاران اعدام» در چین، که بیشترین استفاده را از مجازات اعدام در جهان دارد، انجام شده، اما جزئیات به‌دلیل «محرمانه بودن داده‌های دولتی» در این کشور کمونیستی نامشخص است. چرا در کنار ایران در سطح بین‌المللی هم کشورهایی مانند عربستان سعودی اقدام به افزایش اجرای احکام اعدام کرده‌اند؟ آیا اعدام مجازاتی بازدارنده است؟ و با افزایش اجرای احکام اعدام در ایران، آیا واکنش کافی از سوی جامعه مدنی دیده می شود یا جمهوری اسلامی موفق به نوعی عادی‌سازی در این زمینه شده است؟ رها بحرینی محقق ایران در سازمان عفو بین‌الملل در بریتانیا به این پرسش‌های رادیوفردا پاسخ می‌دهد.

