یک روز پس از مذاکره در عمان، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگویی با شبکه الجزیره، در کنار تأکید بر ادامه مذاکرات هستهای با آمریکا بهصراحت هشدار داد که در صورت حمله نظامی واشینگتن، پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت.
عباس عراقچی روز شنبه ۱۸ بهمن در گفتوگو با الجزیره گفت که در صورت حمله آمریکا، «ما به آمریکاییها و کشورهای منطقه میگوییم که نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه را هدف قرار خواهیم داد، نه کشورهای منطقه را، و بین این دو تفاوت وجود دارد.»
او درباره پرسشی در مورد احتمال جنگ با آمریکا نیز گفت: «این احتمال همیشه وجود دارد»، اما جمهوری اسلامی «هم برای صلح و هم برای جنگ آماده است.»
تهدید پایگاههای آمریکایی در منطقه در روزهای اخیر از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز بیان شده بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به آن گفت که آمریکا بزرگترین مجموعه ناوهای جهان را در فاصله چند روزه از منطقه مستقر کرده و ابراز امیدواری کرد که توافقی حاصل شود، و در عین حال هشدار داد در صورت عدم توافق، «خواهیم دید که آیا او درست میگفت یا نه».
عباس عراقچی روز شنبه همزمان از توافق تهران و واشینگتن برای برگزاری دور دوم مذاکرات هستهای خبر داد، هرچند گفت هنوز تاریخ مشخصی برای آن تعیین نشده است.
به گفته او، دو طرف معتقدند این مذاکرات باید «به زودی» برگزار شود، زیرا طولانی شدن روند گفتوگوها میتواند تحت تأثیر جریانهای تندرو در ایران یا فشارهای سیاسی در آمریکا، از جمله «لابی اسرائیل»، قرار گیرد.
نمایندگان دو کشور روز جمعه برای اولین بار بعد از چند ماه در عمان مذاکره کردند.
برنامه موشکی ایران «قابل مذاکره نیست»
وزیر خارجه ایران که برای شرکت در همایشی به قطر سفر کرده در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر تأکید کرد که برنامه موشکی جمهوری اسلامی «هرگز قابل مذاکره نیست»، زیرا موضوعی «دفاعی» بهشمار میرود.
او همچنین غنیسازی اورانیوم را «حق مسلم» ایران خواند «که باید ادامه یابد» و گفت حتی حملات نظامی نیز نتوانسته توانمندیهای هستهای کشور را از بین ببرد. با این حال، عراقچی افزود که تهران آماده رسیدن به «توافقی اطمینانبخش» دربارهٔ غنیسازی است.
با وجود این موضعگیریها، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از نتیجه مذاکرات آغازین ابراز رضایت کرده و گفته است که احتمالاً «اواسط هفته جاری» گفتوگوها ادامه خواهد یافت، هرچند همزمان هشدار داده که در صورت عدم توافق، «عواقب بسیار بدی» در انتظار ایران خواهد بود.
گزارشهای پیشین نیز حاکی است که تهران در مذاکرات عمان درخواست آمریکا برای توقف کامل غنیسازی اورانیوم را رد کرده و تنها دربارهٔ سطح و خلوص آن ابراز آمادگی برای گفتوگو کرده است.
این گفتوگوها بهصورت غیرمستقیم و با میانجیگری عمان انجام شده و به ادعای مقامهای ایرانی، تنها بر پرونده هستهای متمرکز بوده است.
جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ روز ۱۷ بهمن گفت که آمریکا در مورد برنامهٔ هستهای جمهوری اسلامی فقط نسبت به سه سال آینده نگران نیست بلکه نگران ۳۰ سال آینده است.