دومین بازی نیمهنهایی جام جهانی چهارشنبهشب بین انگلیس و آرژانتین برگزار شد؛ دو کشوری که رقابتشان تنها به مستطیل سبز محدود نمیشود.
نیمۀ اول این دیدار با بازی محتاطانه و کمافت و خیز دو تیم همراه بود؛ هرچند که در مجموع، انگلیس برتری مختصری داشت. این نیمه در نهایت بدون گل به پایان رسید.
با آغاز نیمۀ دوم اما، هر دو تیم رویکرد تهاجمیتری را در پیش گرفتند.
در دقیقۀ ۵۴ هری کین از نیمۀ زمین توپ بلندی را برای دکلان رایس ارسال کرد. رایس به سرعت جیمز را صاحب توپ کرد و او هم با نفوذی سریع به سمت دروازۀ آرژانیتن، توپ را برای آنتونی گوردن سانتر کرد؛ بازیکنی که به زیبایی قفل دروازۀ مارتینز را باز کرد و سهشیر را یک بر صفر پیش انداخت.
لحظاتی بعد موقعیت کموبیش مشابهی تکرار شد اما توپ به پای هری کین نچسبید.
در ادامه نوبت به آرژانتین رسید که روی دروازۀ انگلیس فشار بیاورد. از جمله نفوذ پابهتوپ سیمیونه به درون محوطۀ جریمه، که با تکل دقیق و بدون خطای جد اسپنس به کرنر تبدیل شد.
در دقیقۀ ۶۹ جردن پیکفورد دروازهبان انگلیس ضربۀ سر خطرناک نیکو گونزالس را که روی سانتر بلند مسی شکل گرفته بود، به زیبایی روی خط دروازه مهار کرد تا آه از نهاد آلبی سلسته بلند شود.
در ده دقیقۀ بعد پیکفورد سه بار دیگر ضربات سر بازیکنان آرژانتین را که روی سانترهای مورب شکل میگرفت، مهار کرد. در این دقایق انگلیس به شکل محسوسی عقب کشیده و به دنبال حفظ برتری، و چه بسا رسیدن به گلی دیگر روی ضد حمله بود.
عقبکشیدن زودهنگام انگلیس اما، راه را برای فشار مضاعف آرژانتینیها باز کرد.
در دقیقۀ ۸۵ شوت سنگین انزو فرناندز را پیکفورد با زحمت به کرنر فرستاد؛ کرنری که پس از یکیدو پاس، به مسی رسید و او هم توپ را دوباره در همان نقطه به فرناندز رساند؛ بازیکنی که این بار، شوت سنگینش تور دروازۀ جردن پیکفورد را به لرزه درآورد.
در دومین دقیقه از وقتهای تلفشدۀ نیمۀ دوم شوت مک الیستر به تیر عمودی دروازۀ انگلیس خورد و به داخل زمین بازگشت. مسی توپ را کنترل کرد و پس از یک چرخش برای لائوتارو مارتینز ارسال کرد. او هم قدر این توپ را دانست و آلبی سلسته را ۲ بر یک پیش انداخت.
نتیجهای که تا پایان بازی تغییر نکرد و در نهایت مسی که پایهگذار هر دو گل تیمش بود، به همراه یارانش، بار دیگر به بازی نهایی رسیدند؛ دیداری که یکشنبهشب در نیوجرسی مقابل اسپانیا برگزار خواهد شد. مسی امیدوار است با پیروزی در این دیدار و دفاع از عنوان قهرمانی، یک رکورد دیگر را هم به نام خودش و آلبی سلسته ثبت کند.
یک شب قبل از آنهم شیرهای اتگلیسی و خروسهای فرانسوی تکلیف تیم سوم جام را مشخص خواهند کرد.