تیم ملی اسپانیا در دیداری پایاپای و نه‌چندان پر افت‌و خیز از سد فرانسه گذشت و یک قدم دیگر به ثبت دومین قهرمانی جام جهانی نزدیک شد.

این بازی که در دالاس تگزاس برگزار شد، در دقایق اول با نمایش محتاطانۀ دو قدرت اروپایی همراه بود؛‌ اما در دقیقه ۲۱، خطای لوکاس دینیه روی لامین یامال در گوشۀ محوطۀ جریمه، یک ضربۀ پنالتی را برای اسپانیا به ارمغان آورد؛ ضربه‌ای که با هنرنمایی میکل اویارسابال، به گل نخست ماتادورها تبدیل شد.

دقایقی بعد، آسیب‌دیدگی ویلیام سلیبا یه تعویض اجباری را به دیدیه دِشان تحمیل کرد.

نیمۀ اول بازی با همین یک گل به پایان رسید و دو تیم نیمۀ دوم را هم با حملاتی پراکنده آغاز کردند.

در شبی که ستاره‌های فرانسه از جمله کیلیان مباپه، عثمان دمبله و مایکل اولیسه نشان چندانی از روزهای قبل خود نداشتند، باز هم اسپانیا بود که به گل رسبد: در دقیقۀ ۵۸ پدرو پورو روی یک دفع ناقص در محوطۀ جریمه صاحب توپ شد و آن‌را به تور دروازۀ خروس‌ها چسباند.

به نظر می‌رسد کیلیان مباپه و یارانش که طی روزهای اخیر شاهد حملات نژادپرستانۀ زیادی بوده‌اند، نتوانسته بودند از پس فشار روانی این موضوع برآیند و در مجموع، تیم فرانسه در این دیدار، نشانی از خروس‌های شاداب و سرپنجۀ هفته‌های گذشته نداشت.

پس از گل دوم اسپانیا، برتری نسبی لاروخا همچنان ادامه داشت و لامین یامال هم دقایقی بعد، از موقعیتی مشابه دروازۀ فرلنسه را باز کرد؛ اما این گل به‌دلیل آفساید مردود اعلام شد.

در نهایت اسپانیا پس از ۱۶ سال برای دومین‌بار به فینال جام جهانی رسید و حالا باید منتظر پیروز دیدار آرژانتین و انگلیس بماند.

اسپانیا در تنها دورۀ قبلی که به بازی نهایی جام جهانی رسیده بود، در بازی‌های ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی، با پیروزی یک بر صفر مقابل هلند با گل آندرس اینی‌یستا به قهرمانی رسید و حالا ستاره‌های این تیم امیدوارند یکشنبه‌شب آینده، ستاره‌های روی پیراهن لاروخا را به ۲ برسانند.