ارمنستان و محو کردن کوه آرارات

در میان صفحات نمایش‌دهندهٔ میراث و فرهنگ ارمنستان، تصویری از صومعهٔ خُر ویراپ حک شده است. این صومعهٔ قرن هفدهمی به‌دلیل پس‌زمینهٔ باشکوهش از کوه آرارات مشهور است. اما در گذرنامه، این صومعه از زاویه‌ای نشان داده می‌شود که فقط کوه‌های مبهمی در افق دیده می‌شود. منتقدان، این تصویر را «توطئه‌ای» برای اجتناب از ترسیم آرارات در سند رسمی خوانده‌اند.

کوه آرارات در داخل ترکیه واقع است و به‌طور رسمی با نام ترکی‌اش «کوه آگری» شناخته می‌شود، اما این نماد با آفتاب روشن به‌طور چشمگیری بر فراز ایروان، پایتخت، دیده می‌شود.

این کوه ۵۱۰۰ متری بخشی از پادشاهی‌های باستانی ارمنستان بود، اما ارمنی‌ها در پی کشتارهای دوران عثمانی که مورخان وقایع خاورمیانه به‌شکل گسترده‌ای از آن به‌عنوان «نسل‌کشی» یاد کرده و شماری از کشورها نیز آن را به رسمیت شناخته‌اند، از اطراف آرارات رانده شدند.

وقتی مرزهای منطقه پس از جنگ جهانی اول دوباره ترسیم شد، قله‌های دوگانهٔ آرارات در حاشیهٔ شرقی ترکیه مدرن قرار گرفتند.

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، اخیراً در یک برنامهٔ پخش زنده با آرپینه سارگزین، وزیر کشور، با اشاره به جنجال مربوط به تصویر خُر ویراپ در گذرنامهٔ جدید این کشور گفت: «ما چنین چشم‌اندازی را برای منافع سیاسی‌مان و آنچه مدت‌هاست درباره‌اش صحبت کرده‌ایم، انتخاب کرده‌ایم».

او افزود: «از آن‌جا که این گذرنامهٔ جمهوری ارمنستان است، آن بازتاب‌دهندهٔ قلمرو جمهوری ارمنستان است».