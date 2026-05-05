سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تهران ۱۸:۱۹

خطرات وکیل حقوق بشری بودن در ایران در گفت‌وگو با موسی برزین

در تازه‌ترین نمونه از اعمال فشار بر وکلای مدافع حقوق‌بشر، گزارش‌ها حاکی است که الهام زراعت‌پیشه، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس، روز ۱۴ اردیبهشت در شیراز بازداشت شده است. یک روز پیش‌تر نیز گزارش‌ها حاکی از بازداشت آستاره (مریم) انصاری یک وکیل دادگستری دیگر بود. خطرات وکیل حقوق بشر بودن در ایران چیست؟ و چنین فشاری بر وکلا چه بر سر حقوق شهروندی می‌آورد؟ موسی برزین وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق بشر در ترکیه پاسخ می‌دهد.

