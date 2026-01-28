بازداشت شش عضو خانۀ سینما؛ شمار دیگری از سینماگران هم احضار و تهدید شدند

یک عضو هیئت رئیسه خانه سینما میگوید علاوه بر کشتهشدن دو تن از اعضای این تشکل صنفی سینمایی در جریان دور سرکوب اعتراضات دیماه، در حال حاضر شش نفر از اعضای خانه سینما نیز در بازداشت به سر میبرند.
علیرضا حسینی روز چهارشنبه هشتم بهمن، بدون اشاره به اسامی بازداشتشدگان، به خبرگزاری ایلنا گفت پیش از این هفت تن از اعضای این خانه بازداشت شده بودند که یکی از آنها بعد از چند روز آزاد شد.
بهگفتۀ حسینی، سه نفر از بازداشتشدگان با حکم قضایی و در منزل بازداشت شده و سه نفر دیگر در اماکن عمومی دستگیر شدهاند.
او این افراد را از صنوف مختلف خانه سینما معرفی کرده که «سه نفر از آنها پروندهشان تعیین شعبه شده و سه نفر دیگر در مرحله بازجویی هستند».
با آنکه این عضو هیئت رئیسه خانه سینما به نام بازداشتشدگان اشارهای نکرده، اما کانون فیلمسازان مستقل ایران از بازداشت غزال وکیلی (بازیگر)، داوود عباسی (فیلمساز و فیلمبردار) و نوید ذرهبین (عکاس) خبر داده است.
کانون فیلمسازان مستقل نوشته غزال وکیلی با «خشونت بسیار در منزل دستگیر» شد و از روز بازداشت در ۲۳ دی تاکنون تماسی با خانواده نداشته و داوود عباسی در «حین بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و گزارشها از آن حکایت میکند که حین دستگیری به او آسیبهای جدی در ناحیه چشم و ستون فقرات وارد آمده است».
علیرضا حسینی که نمایندۀ کمیتۀ حمایت حقوقی و قضایی خانه سینما هم است، در عین حال از احضار تعدادی از همکاران و اعضای خانه سینما از جمله دو نفر از اعضای هیئت رئیسه این نهاد صنفی نیز از سوی نهادهای امنیتی و «صحبتهای چندساعته» با آنها خبر داده است.
او به نام این افراد اشارهای نکرده، اما افزوده است «با برخی افراد نیز تلفنی صحبت شده است و شواهد نشان میدهد احتمالاً در روزهای آینده با افراد بیشتری تماس گرفته خواهد شد و یا احضار میشوند».
پیش از این نیز اعلام شده بود که جواد گنجی (دستیار کارگردان و برنامهریز) و صهبا رشتیان (نقاش و انیماتور) در جریان سرکوب اعتراضات کشته شدند.
بهدنبال انتشار گزارشهای دو خبرگزاری فارس و تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، که خانه سینما را بهدلیل انتشار بیانیهای در حمایت از اعتراضات به حمایت از «آشوبها» متهم میکردند، مهدی کوهیان، مدیر حقوقی خانه سینما، گفته بود «انتساب اتهام تحریک به خشونت به جامعهای که خود امروز داغدار و عزادار از دست دادن دو عضو والامقامش یعنی جواد گنجی و صهبا رشتیان عزیز است، نه منصفانه است و نه با واقعیت تطبیق دارد.»
موضوع مصادرۀ اموال
علیرضا حسینی، عضو هیئت رئیسه خانه سینما، در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع مصادرۀ اموال شماری از سینماگران اشاره کرد و گفت: «بر اساس اطلاعی که دارم، قوه قضاییه در این باره هیچ حکمی برای سینماگران و هنرمندان صادر نکرده است.»
او افزود: «طبق گفتوگوهایی که با مسئولان قوه قضاییه داشتهایم امیدواریم چنین احکامی صادر نشود و تا امروز نیز به هیچ یک از سینماگران و هنرمندان ابلاغ قضایی برای مصادره اموال صورت نگرفته است.»
با این حال اظهارات او مبنی بر اینکه «آنچه بهصورت تلفنی و غیر مستند به هنرمندان گفته شود جنبه حقوقی و رسمی ندارد»، حاکی از تهدید تلفنی شماری از هنرمندان در این زمینه است.
در روزهای اخیر گزارشهایی از تهدید مریم مقدم و بهتاش صناعیها، کارگردانان فیلم «کیک محبوب من»، در پی موضعگیری آنها در حمایت از اعتراضات مردمی، به احضار، به زندان و توقیف اموال منتشر شده بود.
کانون فیلمسازان مستقل (ایمفا) با انتشار این خبر، از جامعۀ بینالمللی، بهویژه سینماگران جهان، خواسته که «با پیگیری پروندۀ این دو فیلمساز مستقل، رژیم اسلامی را به پاسخگویی وادار کرده و از ادامۀ سرکوب معترضان جلوگیری کنند».
در جریان سرکوب خونبار اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، خبرگزاری حکومتی فارس با انتشار ویدئویی در کانال تلگرامی خود، تصاویری از شماری از هنرمندان، از جمله زنان سینماگرِ مخالف حجاب اجباری را منتشر کرد و نوشت که آنها باید هزینه خسارتهای «آشوبگران» را پرداخت کنند.
این خبرگزاری وابسته به سپاه افرادی که آنها را «سلبریتی» معرفی کرده بود، ثروتمند نامیده و خواستار مصادرۀ اموال آنها بهدلیل حمایت از آنچه «اغتشاشات» توصیف کرده، شده بود.
جامعۀ سینمایی ایران به ویژه زنان در جریان اعتراضات پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، بهطور علنی و عملی از اعتراضات حمایت و به مخالفت با حجاب اجباری پرداخت. این همراهی بسیاری از آنها را با برخوردهای قضایی، بازداشت و محرومیت از کار مواجه کرد.