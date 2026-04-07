مأموریت «آرتمیس ۲» رکورد دورترین پرواز فضایی انسان را شکست

چهار فضانورد مأموریت «آرتمیس ۲» ناسا روز دوشنبه ۱۷ فروردین، با رسیدن به فاصله ۲۵۲ هزار و ۷۵۶ مایلی (حدود ۴۰۲ هزار کیلومتری) از زمین، رکورد جدیدی در تاریخ پروازهای فضایی سرنشین‌دار ثبت کردند.

به گزارش رویترز، این خدمهٔ چهار نفره در جریان عبور از سمت پنهان ماه، عمیق‌تر از هر انسان دیگری در تاریخ به فضا سفر کردند و رکوردی را که از دوران جنگ سرد و مأموریت «آپولو ۱۳» در سال ۱۹۷۰ باقی مانده بود، شکستند.

فضانوردان در این مأموریت حدود شش ساعت به بررسی نیم‌کره پنهان ماه پرداختند، بخشی که از زمین قابل مشاهده نیست. آن‌ها در این مدت، به‌طور مستقیم برخورد شهاب‌سنگ‌ها با سطح ماه را مشاهده کردند، پدیده‌ای که به صورت «جرقه‌ها و درخشش‌های لحظه‌ای» بر سطح تاریک و پُر دهانهٔ ماه دیده شد.

مأموریت «آرتمیس ۲» که نخستین سفر سرنشین‌دار به نزدیکی ماه پس از بیش از ۵۰ سال به‌شمار می‌رود، گامی کلیدی در برنامه ناسا برای بازگرداندن انسان به سطح ماه تا سال ۲۰۲۸ و ایجاد حضور پایدار در آن است.

خدمه این مأموریت شامل «رید وایزمن»، «ویکتور گلاور» و «کریستینا کوخ» از آمریکا و «جرمی هانسن» از کانادا هستند که با فضاپیمای «اوریون» به دور ماه گردش کردند.

در جریان این پرواز، ارتباط فضانوردان برای حدود ۴۰ دقیقه قطع شد، که طی آن، ماه مانع ارتباط آن‌ها با شبکه ارتباطی فضای دوردست ناسا شد.

همچنین فضانوردان با استفاده از دوربین‌های حرفه‌ای، تصاویر کم‌سابقه‌ای از ماه و زمین ثبت کردند، از جمله لحظه‌ای که زمین کوچک‌شده در افق ماه طلوع و غروب می‌کرد.

در بخشی احساسی از مأموریت، «جرمی هانسن» پیشنهاد داد یکی از دهانه‌های ماه به نام «کارول»، همسر درگذشته فرمانده مأموریت، نام‌گذاری شود.

این مأموریت همچنین با پیام از پیش ضبط‌شده «جیم لاول»، فضانورد فقید برنامه آپولو، آغاز شد که در آن برای خدمه آرزوی موفقیت کرده بود.

فضانوردان «آرتمیس ۲» پس از ثبت رکورد و انجام حدود هفت ساعت مشاهده سطح ماه، از جمله دهانه‌های ناشناخته، برخورد شهاب‌سنگ‌ها و یک خورشیدگرفتگی، مسیر بازگشت به زمین را آغاز کردند.

همزمان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تماس تلفنی با آن‌ها این مأموریت را «تاریخی» خواند و از خدمه به‌عنوان «پیشگامان امروزی» تقدیر کرد.

برنامه «آرتمیس» به عنوان ادامه برنامه آپولو، قرار است زمینه‌ساز ایجاد پایگاه دائمی در ماه و ماموریت‌های آینده به مریخ باشد.