بازگشت چهار فضانورد از مأموریت تاریخی سفر به ماه با آرتمیس ۲

چهار فضانورد مأموریت سفر با «آرتمیس ۲» که رکورد بیشترین فاصلۀ انسان از کرۀ زمین را به‌نام خود ثبت کردند، پس از سفری تقریباً ده روزه به کره ماه به زمین بازگشتند.

کپسول «اوریون» حامل این چهار فضانورد، طبق برنامه در ساعت ۳:۳۷ صبح به وقت ایران در روز شنبه، ۲۲ فروردین، در نزدیکی شهر سن‌دیه‌گو در اقیانوس آرام فرود آمد.

آرتمیس ۲ نخستین مأموریت سرنشین‌دار به نزدیکی کرۀ ماه در بیش از نیم قرن گذشته بود.

این فضانوردان، شامل رید وایزمن، ویکتور گلاوِر و کریستینا کوخ، سه فضانورد آمریکایی ناسا و جرمی هنسِن کانادایی، نخستین انسان‌هایی هستند که با پشت سر گذاشتن مسیری معادل یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۵۱۵ کیلومتر، بخش تاریک ماه را به چشم دیدند.

این دورترین نقطه‌ در فضا است که تاکنون انسان توانسته به آن برسد.

فضانوردان در این مأموریت حدود شش ساعت به بررسی نیم‌کره پنهان ماه پرداختند، بخشی که از زمین قابل مشاهده نیست. آن‌ها در این مدت، به‌طور مستقیم برخورد شهاب‌سنگ‌ها با سطح ماه را مشاهده کردند، پدیده‌ای که به صورت «جرقه‌ها و درخشش‌های لحظه‌ای» بر سطح تاریک و پُر دهانهٔ ماه دیده شد.

این مأموریت، مقدمه‌ای بود بر مأموریت‌های بعدی ناسا، سازمان فضایی آمریکا، که قرار است تا دو سال دیگر، بار دیگر انسان را به کرۀ ماه بازگرداند. برنامه‌ای بلندپروازانه که با رقابت جدی چین و روسیه هم همراه است.

ماموریت آرتمیس ۲ ، پس از سال‌ها زمینه‌سازی و رویارویی با موانع پی‌درپی و هزینه‌های گزاف، سرانجام برای برخاستن از فلوریدا در ساعت ۱۸:۲۴ (۲۲:۲۴ به وقت گرینویچ) روز پنج‌شنبه، ۱۳ فروردین، برنامه‌ریزی شد.

این سفر چندین جنبه ویژه هم داشت: اعزام نخستین رنگین‌پوست، نخستین زن و نخستین غیرآمریکایی به یک مأموریت قمری.