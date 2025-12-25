فرماندۀ پیشین پلیس افغانستان به ضرب گلوله در تهران کشته شد

اکرام‌الدین سریع، فرمانده پلیس ولایت‌های بغلان و تخار در حکومت پیشین افغانستان، به ضرب گلوله در تهران کشته شد.

سرویس افغانستان رادیو اروپای آزادی/رادیو آزادی، نوشته منابع نزدیک به سریع و جبهۀ موسوم به مقاومت ملی افغانستان مرگ او را تأیید کردند.

بر اساس این گزارش‌ها، ژنرال سریع که از چهره‌های مخالف حکومت طالبان بود، شامگاه چهارشنبه، سوم دی‌ماه، با شلیک گلوله در مقابل دفتر کارش در تهران کشته شد و پس از انتقال به بیمارستان، بر اثر شدت جراحات وارده به سرش، جان باخت.

منابع نزدیک به این فرماندۀ پیشین در عین حال از کشته‌شدن یکی از همراهان سریع و زخمی‌شدن یک نفر دیگر در جریان این تیراندازی خبر می‌دهند.

علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی «جبهه مقاومت ملی افغانستان»، که از گروه‌های نظامی مخالف حکومت طالبان است، در پیامی در شبکه ایکس، حکومت طالبان را متهم به ترور او کرده است.

حکومت طالبان هنوز در این باره اظهارنظری نکرده است.

به نوشتۀ رادیو آزادی، سریع پس از سقوط نظام جمهوری پیشین به ایران رفته و در آنجا برای نظامیان پیشین دادخواهی می‌کرد.

برخی مقام‌های حکومت پیشین افغانستان و جبهه‌های مخالف طالبان، از حکومت ایران خواسته‌اند در این باره تحقیق و عاملان آن را شناسایی کند.

مقامات جمهوری اسلامی تا لحظۀ انتشار این خبر در این زمینه موضع‌گیری نکرده‌اند.

این دومین چهرۀ مخالف طالبان است که طی چند ماه اخیر در ایران ترور می‌شود.

چهار ماه پیش نیز معروف غلامی، یکی از فرماندهان جهادی افغان مقیم ایران، در مشهد به ضرب گلولۀ افراد مسلح کشته شد.

با اخراج گستردۀ مهاجران افغان از ایران طی ماه‌های اخیر، نگرانی‌هایی از در معرض خطر قرار گرفتن جان نظامیان سابق که احتمالاً در میان اخراج‌شدگان قرار دارند، مطرح شده است.

گزارش‌های غیررسمی حاکی از پناهندگی هزاران عضو ارتش پیشین افغانستان به ایران بعد از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور است.