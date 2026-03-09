تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای نخستینبار به مرحلۀ پایانی جام ملتهای آسیا راه یافته بود، بهرغم پذیرش سه شکست متوالی در مرحلۀ گروهی و حذفشدن، بهشدت خبرساز شد.
اعضای این تیم روز ۱۱ اسفند در آستانۀ نخستین دیدار خود در این مسابقات، که بهمیزبانی استرالیا در جریان است، در حالیکه تنها دو روز از آغاز حملۀ اسرائیل و آمریکا به ایران و کشتهشدن علی خامنهای رهبر پیشین حکومت این کشور میگذشت، از خواندن سرود جمهوری اسلامی سر باز زدند.
بازیکنان تیم ایران در مورد دلیل سکوت خود، توضیحی نداده بودند؛ اما این اقدام از سوی برخی چهرههای تندرو در داخل کشور، بهعنوان نشانهٔ «تمرد» و حتی «خیانت» در زمان جنگ تلقی شد.
در پی این برخورد تند، بازیکنان ایران در آغاز دومین و سومین دیدار خود، سرود جمهوری اسلامی را خوانده و حتی در هنگام پخش سرود، سلام نظامی هم دادند، موضوعی که توجه زیادی را بهخود جلب و این احتمال را مطرح کرد که اعضای تیم از سوی حکومت، تحت فشار قرار گرفتهاند و چهبسا در بازگشت به ایران با مشکلات امنیتی روبهرو شوند.
روز ۱۷ اسفند، در پایان بازی سوم تیم، گروه زیادی از هواداران تیم اتوبوس آنها را احاطه کرده و خطاب به پلیس استرالیا فریاد زدند که «دختران ما را نجات دهید».
همزمان، شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران با انتشار مطلبی در شبکهٔ ایکس، ضمن ابراز نگرانی از «عواقب جدی» برای اعضای تیم در صورت بازگشت به ایران، از دولت استرالیا خواست که امنیت این ورزشکاران را تأمین و تضمین کند.
ساعاتی بعد، گزارشهایی از درخواست پنج تن از اعضای تیم برای پناهندگی به استرالیا منتشر شد. موضوعی که ابتدا در رسانههای داخلی ایران، به عنوان «شایعه» مطرح شد اما کمی بعد، فریدهٔ شجاعی، نایبرئیس زنان فدراسیون فوتبال، ضمن تأیید تلویحی خروج این پنچ بازیکن از هتل به همراه پلیس استرالیا، از تماس با «سفارت، فدراسیون فوتبال، وزارت خارجه و هر جایی که ممکن باشد و حتی با خانوادههای این پنج بازیکن» خبر داد.
دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده، هم با انتشار مطلبی در شبکۀ اجتماعی خود، «تروث سوشال»، هشدار داد که اگر استرالیا اجازه دهد این تیم به ایران بازگردد، «اشتباه انسانی بسیار بزرگی» مرتکب شده است و همزمان به اعضای تیم اطمینان داد که در صورت مخالفت استرالیا با اعطای پناهندگی به آنان، آمریکا آنها را خواهد پذیرفت.
رئیسجمهور ایالات متحده در مطلبی دیگر نوشت که با نخستوزیر استرالیا در این مورد صحبت کرده و ضمن ابراز اطمینان از وضعیت این پنج بازیکن، از احتمال پناهندگی تعدادی دیگر، و البته تمایل گروهی دیگر به بازگشت به ایران، «بهدلیل نگرانی از وضعیت خانوادههایشان» خبر داد.
وعدۀ پذیرش درخواست پناهندگی احتمالی بازیکنان ایرانی، در حالی از سوی رئیسجمهور ایالات متحده مطرح شده که مدت زیادی از اعلام سیاست منع سفر شهروندان ایران به آمریکا نمیگذرد و همزمان، دولت ایالات متحده با جدیت در حال مقابله با پناهجویان و اخراج مهاجران فاقد مدارک رسمی اقامت از این کشور است.
پنی وانگ وزیر خارجۀ استرالیا روز ۱۷ اسفند از اظهار نظر رسمی در مورد این پرونده سر باز زده و گفته بود که نمیخواهد وارد «مباحثات و گمانهزنیها دربارۀ تیم زنان ایران» شود.
خانم وانگ درعین حال با اشاره به اینکه «جمهوری اسلامی، به شکلی خونین و ظالمانه مردم خودش را سرکوب کرده» تأکید کرد که استرالیا با مردان و زنان ایرانی و بهخصوص زنان و دختران این کشور، «ابراز همبستگی» میکند.