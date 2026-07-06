شبهنظامیان حوثی یمن، که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، در یکی از شدیدترین درگیریها با نیروهای دولت یمن طی سالهای اخیر، ۱۶ نیروی وابسته به دولت بینالمللی بهرسمیتشناختهشده این کشور را در جنوب بندر حدیده کشتند.
دو منبع پزشکی روز یکشنبه ۱۴ تیر به خبرگزاری فرانسه گفتند بیمارستانهای منطقه ساحلی دریای سرخ پیکر ۱۶ تن از نیروهای طرفدار دولت و ۲۲ زخمی را دریافت کردهاند. پیشتر یک افسر نیروهای دولتی در منطقه جبلدباس در شهرستان حیس، شمار اولیه کشتهها را ۱۴ نفر و شمار زخمیها را ۲۳ نفر اعلام کرده بود.
این افسر، که به دلیل نداشتن مجوز گفتوگو با رسانهها نخواست نامش فاش شود، گفت حوثیها در جریان درگیریهایی که از شامگاه جمعه آغاز شد، برای مدتی کوتاه مواضع نیروهای طرفدار دولت را تصرف کردند، اما ضدحمله نیروهای دولتی تا بامداد شنبه به بازپسگیری این مواضع انجامید. او این حمله را «مرگبارترین حمله حوثیها در سالهای اخیر» توصیف کرد.
به گفته این مقام نظامی، حوثیها ابتدا با تکتیراندازها حمله کردند و بخش عمده تلفات نیز ناشی از همین آتش تکتیراندازها بود؛ سپس حملات پهپادی و خمپارهای را آغاز کردند. یک مقام نظامی دیگر نیز گفت نیروهای طرفدار دولت حمله حوثیها در شهرستان حیس را پس از چند ساعت درگیری دفع کردند و در صفوف حوثیها نیز کشته و زخمی برجای ماند، هرچند شمار آنها اعلام نشده است.
حوثیها از سال ۲۰۱۵ با دولت یمن در جنگاند؛ جنگی که صدها هزار کشته برجای گذاشته و یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان را رقم زده است. این گروه اکنون صنعا، پایتخت یمن، و بخش بزرگی از شمال کشور از جمله حدیده در ساحل غربی دریای سرخ را در کنترل دارد، در حالی که دولت مورد حمایت جامعه جهانی بخش عمده جنوب را اداره میکند.
درگیری میان دو طرف از زمان آتشبس مورد مذاکره سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ تا حد زیادی متوقف شده بود، اما گزارشهای اخیر از افزایش تحرکات نظامی حوثیها در خطوط تماس حکایت دارد. گزارشهایی که رسانه اماراتی العین منتشر کرده نیز حاکی از آن است که حوثیها در هفتههای گذشته نیرو و تجهیزات بیشتری به جبهههای حدیده، از جمله کوههای دباس و مناطق جنوب الجراحی، منتقل کردهاند.
این تحولات همزمان با افزایش تنشهای منطقهای پیرامون یمن و نقش جمهوری اسلامی ایران رخ میدهد. حوثیها روز جمعه عربستان سعودی را تهدید کردند که در صورت ادامه آنچه «نقض حریم هوایی یمن» خواندند، فرودگاهها و تأسیسات حیاتی این کشور را هدف قرار خواهند داد.
این تهدید پس از گزارشهایی مطرح شد که حاکی از تلاش ایران برای انجام پروازی مستقیم از صنعا به تهران برای انتقال شماری از حوثیها به مراسم تشییع علی خامنهای بود.
سخنگوی نظامی حوثیها روز جمعه مدعی شد نیروهای این گروه با جنگندههای سعودی که قصد جلوگیری از فرود یک هواپیمای غیرنظامی ایرانی در فرودگاه صنعا را داشتند، مقابله کردهاند و تأکید کرد پروازهای میان صنعا و تهران ادامه خواهد یافت.
پیشتر، شبکه المسیره وابسته به حوثیها گزارش داده بود یک هواپیمای ایرانی روز جمعه برای انتقال هیئت رسمی این گروه به تهران بهمنظور شرکت در مراسم تشییع علی خامنهای در فرودگاه صنعا فرود آمده است.
ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی بامداد شنبه ۱۳ تیر اعلام کرد در برابر هرگونه تلاش برای هدف قرار دادن این کشور، با «قاطعیت و نیرویی بیسابقه» واکنش نشان خواهد داد.
دولت بینالمللی بهرسمیتشناختهشده یمن نیز در بیانیهای ایران را به دلیل انجام این پرواز محکوم کرد.
رشاد العلیمی، رئیسجمهوری یمن، این اقدام را «نقض آشکار حاکمیت جمهوری یمن» و «چالشی صریح علیه قوانین بینالمللی» خواند.
همزمان، سازمان بریتانیایی عملیات تجارت دریایی روز یکشنبه از حمله به یک کشتی باری در حدود ۳۰ مایل دریایی جنوب غربی حدیده خبر داد. به گزارش این نهاد، کشتی یادشده پیام اضطراری فرستاده و اعلام کرده بود که از سوی «مهاجمان مسلح ناشناس» هدف حمله قرار گرفته است.
مقامها اعلام کردهاند در حال بررسی این حادثه هستند. خبرگزاریها به نقل از همین نهاد گزارش دادند که سرنشینان قایقی کوچک به سوی کشتی آتش گشودند و نیروهای امنیتی کشتی نیز پاسخ دادند؛ در این حادثه گزارشی از تلفات منتشر نشده است.
هرچند هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله به این کشتی را بر عهده نگرفته، منطقه محل حادثه در نزدیکی محدوده نفوذ حوثیها قرار دارد؛ گروهی که در ماههای گذشته بارها تهدید کرده حملات خود در دریای سرخ و اطراف بابالمندب را از سر میگیرد.