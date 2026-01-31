دو انفجار در بندرعباس و اهواز چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت

رسانه‌های ایران روز شنبه ۱۱ بهمن گزارش دادند که انفجاری مهیب در یک ساختمان مسکونی در بندرعباس رخ داده است. ساعتی پیش از آن نیز گزارش‌هایی درباره وقوع یک انفجار در اهواز، مرکز استان خوزستان، منتشر شده بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان حادثه اول را مربوط به وقوع انفجار در یک خانه مسکونی در بلوار معلم بندرعباس اعلام کرد و گفت که بر اثر آن یک نفر کشته و ۱۴ تن زخمی شدند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، صدای این انفجار در چند محله در شهر بندرعباس شنیده شده است.

ساعاتی پس از وقوع ایت حادثه، رئیس آتش‌نشانی بندرعباس به تلویزیون ایران گفت «علت انفجار ساختمان در بندرعباس نشت و تجمع گاز بوده است».

در پی انتشار برخی گزارش‌ها، سپاه‌نیوز، رسانه خبری سپاه پاسداران، خبر «ترور» علیرضا تنگسیری،‌ فرمانده نیروی دریایی سپاه،‌ در انفجار بندرعباس را کذب خواند.

سپاه‌نیوز نوشت:‌ «خبر ترور سردار تنگسیری کاملاً کذب بوده و هیچ‌گونه حادثه‌ای برای فرمانده نیروی دریایی سپاه رخ نداده است.»

میزان،‌ رسانه نزدیک به قوه قضاییه، این خبر را به «عملیات روانی ترامپ از طریق لشکرکشی ناو‌ها به منطقه» مرتبط دانست.

ساعتی بعد، دو مقام اسرائیلی به رویترز گفتند که اسرائیل در انفجارهای روز شنبه ایران نقشی نداشته است.

در روزهای اخیر احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه حکومت ایران به موضوع مهم رسانه‌های داخلی و بین‌المللی تبدیل شده و بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های مختلف، ارتش ایالات متحده علاوه بر ناوهای جنگی، تعداد قابل توجهی هواپیمای جنگنده و سوخت‌رسانه در منطقه مستقر کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنج‌شنبه گفت که یک «ناوگان» در حال حرکت به سوی ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، چند منبع هم روز جمعه اعلام کردند که ترامپ در حال بررسی گزینه‌هایی علیه ایران است که شامل حملات هدفمند به نیروهای امنیتی می‌شود.

از سوی دیگر معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد در حادثه «انفجار گاز» در ساختمان چهار واحدی کیانشهر اهواز، پنج نفر کشته و دو نفر مجروح شدند.

او همچنین خبر داد که در این حادثه دو نفر شامل یک کودک سه ساله و یک زن زنده از زیر آوار خارج شدند و قبل از رسیدن نیروهای آتش نشانی، چهار مصدوم توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

روز شنبه همچنین تصاویری از دود حاصل از یک آتش‌سوزی بزرگ در شهر پرند، در نزدیکی پایتخت ایران، منتشر شد.

رضا آقاعلیخانی، فرماندار رباط‌کریم، در این‌باره به خبرگزاری مهر گفت: «منشأ این دود، آتش‌سوزی در نیزارهای خشک حاشیه رودخانه شور است.»

در هفته‌های بعد از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، حوادثی مانند آتش‌سوزی و انفجار در نقاط مختلف ایران رخ داد که در تمامی موارد، مقام‌های جمهوری اسلامی انفجار گاز یا حریق بر اثر بی‌احتیاطی را دلیل این رخدادها اعلام می‌کردند.