دادگاه تجدیدنظر استان انتاریو کانادا با رد درخواست شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین (UIA) برای لغو حکم قبلی، این شرکت را موظف به پرداخت کامل غرامت به خانوادههای قربانیان پرواز پیاس۷۵۲ کرد.
پرواز یادشده بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸، چند دقیقه پس از برخاستن از تهران، با شلیک دو موشک زمینبههوای پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و ۱۷۶ سرنشین آن، از جمله شهروندانی از ایران، کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان، آلمان و بریتانیا جان باختند.
بر اساس قوانین بینالمللی، در صورتی که یک شرکت هواپیمایی مقصر شناخته شود، موظف به پرداخت تا سقف ۱۸۰ هزار دلار بهازای هر مسافر است و در صورت احراز سهلانگاری، امکان دریافت مبالغ بالاتر وجود دارد.
دادگاه بدوی در سال ۲۰۲۴ با شناسایی قصور شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین در ارزیابی خطرات پرواز از تهران، حق محدود کردن غرامت را از این شرکت سلب کرد.
انجمن خانوادههای جانباختگان پیاس۷۵۲ روز دوشنبه ۲۰ مرداد در واکنش به حکم تازه، اعلام کرد که این رأی بههیچوجه مسئولیت سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران در سرنگونی عمدی پرواز را نفی یا کمرنگ نمیکند و صرفاً به موضوع قصور شرکت هواپیمایی پرداخته است.
این انجمن با یادآوری نمونههایی چون پروندههای یازدهم سپتامبر و پرواز اماچ۱۷، تأکید کرد که بررسی ریسکهای پرواز در شرایط جنگی یک الزام جهانی است و حکم دادگاه کانادایی میتواند پیام هشدارآمیزی به خطوط هوایی باشد تا در مناطق پرتنش، بدون اتکا به اطمینانبخشی دولتها، پروازها را لغو کنند.
بیانیهٔ انجمن تصریح میکند که اقدامات حقوقی علیه جمهوری اسلامی در مجامع بینالمللی، از جمله سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی، دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان کیفری بینالمللی، بدون تغییر ادامه خواهد یافت. این انجمن همچنین یادآور شد که در دادگاه بدوی، روایتهای جمهوری اسلامی مبنی بر «خطای انسانی» قانعکننده تشخیص داده نشد.
دادگاه تجدیدنظر استان انتاریو علاوه بر تأیید حکم قبلی، استدلال شرکت هواپیمایی اوکراین دربارهٔ نحوه تخصیص هزینههای دادرسی را رد کرد و این شرکت را به پرداخت هزینههای حقوقی شاکیان در مرحله تجدیدنظر محکوم نمود.
دیماه ۱۳۹۸، چهار روز بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق، ایران پایگاه عینالاسد را که میزبان نیروهای آمریکایی است هدف حملات موشکی قرار داد و ساعاتی بعد هواپیمای اوکراینی با شلیک دو موشک به فاصله ۳۰ ثانیه توسط سپاه پاسداران سرنگون شد.
جمهوری اسلامی ایران پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات متناقض سرانجام اذعان کرد که پدافند ضدهوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل شلیک را «خطای انسانی» اعلام کرد.
اوکراین، کانادا و برخی ناظران نیز گفتند این ادعا را قبول ندارند و حکومت جمهوری اسلامی در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجرا است.
اوکراین، کانادا، سوئد و بریتانیا در تیر ۱۴۰۲ پروندهای را در دیوان بینالمللی دادگستری علیه ایران گشودند. تهران که از آغاز جنگ اوکراین به یکی از متحدان اصلی روسیه بدل شده، این شکایت را «سیاسی» خوانده و صلاحیت ایکائو و دیوان دادگستری را در رسیدگی به این پرونده رد کرده است.