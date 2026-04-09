برگزارکنندگان جشنواره فیلم کن روز پنج‌شنبه، ۲۰ فروردین اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در دورۀ سال ۲۰۲۶ این رویداد سینمایی معتبر دنیا را اعلام کردند و نام ساخته تازه اصغر فرهادی، کارگردان تقدیر شده ایرانی با نام «داستان‌های موازی» در میان فیلم‌های بخش مسابقه به چشم می‌خورد.

فیلم تازه آقای فرهادی با حضور بازیگران شناخته شده‌ای چون ایزابل هوپر، ونسان کسل، کاترین دنوو و ویرجینه افیرا در ماه‌های گذشته در فرانسه ساخته شد. اصغر فرهادی پیشتر با فیلم‌هایی چون «گذشته»، «فروشنده»، «همه می‌دانند» و «قهرمان» در جشنواره فیلم کن حاضر بود و جایزه بزرگ و بهترین فیلمنامه این جشنواره مهم را دریافت کرده است.

اصغر فرهادی روز سه‌شنبه ساعاتی پیش از پایان مهلت دونالد ترامپ برای هدف قراردادن نیروگاه‌ها و پل‌های ایران از هنرمندان و سینماگران سراسر جهان خواسته بود تا صدايى باشند براى به نوشته او «توقف تجاوز ويرانگرى كه بيش از پيش به تخريب زيرساخت‌هاى غيرنظامى رسيده است.»

ساعاتی مانده به پایان این مهلت، آتش‌بس دو هفته‌ای میان ایران و آمریکا برقرار شد.

از دیگر سینماگران ایرانی نام فیلم «تمرین‌هایی برای یک انقلاب» ساخته پگاه آهنگرانی در بخش نمایش‌های ویژه اعلام شد.

پگاه آهنگرانی که پیشتر به عتوان بازیگر در جریان رسمی سینمای ایران فعالیت می‌کرد پس از خروج از ایران با ساخت مستندهایی چون «من سعی می‌کنم فراموش نکنم» و «پدر» در جشنواره‌های مهم حوزه مستند از جمله ایدفا هلند حاضر بوده است.

از دیگر فیلمسازان شناخته شده‌ای که با ساخته‌های جدیدشان در هفتاد و نهمین دوره جشنواره کن شرکت خواهند کرد می‌توان به پدر آلمودوار، کارگردان تقدیر شده اسپانایی و آندری زویاگنتسف، فیلمساز منتقد روسی اشاره کرد.

از برندگان پیشین جایزه نخل طلای جشنواره کن، هیروکازو کورئه‌دا، کارگردان ژاپنی با فیلم «گوسفند در جعبه» و کریستین مونجیو، فیلمساز رومانی با فیلم جدیدش «فیورد» در دوره تازه این جشنواره حاضر هستند.

لازلو نمش از مجارستان، پاول پاولیکوفسکی از لهستان، آرتور حراری از فرانسه، ریوسوکه هاماگوچی از ژاپن و لوکاس دونت از بلژیک دیگر فیلمسازان مدعی دوره اخیر محسوب می‌شوند که نام آثار تازه‌اش از سوی تی‌یری فرمو، دبیر هنری جشنواره اعلام شد.

بر مبنای فیلم‌های اعلام شده امسال بازیگران شناخته شده آمریکایی حضور چندانی بر روی فرش قرمز جشنواره کن نخواهند داشت و تی‌یری فرمو در نشست رسانه‌ای اعلام فیلم‌ها تایید کرد که استودیوهای بزرگ آمریکایی امسال حضور کم تعدادتری در کن خواهند داشت.

او همچنین به ثبت رکورد تازه‌ای از تعداد فیلم‌های متقاضی شرکت در این جشنواره از سراسر دنیا اشاره کرد.

در مجموع ۲۱ فیلم امسال برای دریافت جایزه نخل طلا با یکدیگر رقابت می‌کنند.

باربارا استرایسند، بازیگر آمریکایی و پیتر جکسون فیلمساز نیوزیلندی امسال جایزه نخل طلای افتخاری را دریافت خواهند کرد.

پارک چان‌ووک، فیلمساز اهل کره جنوبی ریاست هیئت داوران این دوره را برعهده خواهد داشت.

جشنواره کن که از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های سینمایی دنیا نام برده می‌شود، معمولا نخستین نمایشگر فیلم‌های مدعی دریافت جوایز سال سینمایی در دنیاست.

سال گذشته جعفر پناهی، فیلمساز منتقد ایرانی با فیلم «یک تصادف ساده» جایزه نخل طلای جشنواره کن را به دست آورد.