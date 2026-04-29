گزارش‌هایی درباره تخریب کلیسای جامع «مادر مقدس خدا» در شهر خان‌کندی از اواسط آوریل در رسانه‌های ارمنی منتشر شده بود، اما تا پیش از این، هیچ تصویر جدید و واضحی که وضعیت این محل را نشان دهد در دسترس نبود.

این مکان علاوه بر آن‌که محل اصلی عبادت در این شهر بود، در جریان درگیری‌ها با نیروهای جمهوری آذربایجان که در دهه ۲۰۲۰ آغاز شد، از زیرزمین آن به‌عنوان پناهگاه استفاده می‌شد.

همچنین، تصاویر به‌دست‌آمده توسط رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی تأیید می‌کند که کلیسای یعقوب مقدس، یکی دیگر از مکان‌های مهم مسیحی در این شهر، نیز در هفته‌های اخیر به‌طور کامل از بین رفته است.

کلیسای یعقوب مقدس در سال ۲۰۰۷ تکمیل شد و هزینهٔ ساخت آن توسط یک نیکوکار ارمنی-آمریکایی به یاد پسر درگذشته‌اش تأمین شده بود.

او همچنین تأکید کرد که کشورش «به‌عنوان یک سیاست دولتی، بناهای مذهبی و تاریخی را در قلمرو خود حفظ کرده و هرگز قصدی برای تخریب میراث دینی نداشته است».

الناره آکیمووا، نماینده پارلمان جمهوری آذربایجان، در ۲۲ آوریل به بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که ادعاهای مربوط به تخریب این کلیساها «اقدامی تحریک‌آمیز از سوی نیروهای تجدیدنظرطلب» برای خدشه‌دار کردن وجهه باکو است.

در ۲۴ آوریل، رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی با یکی از کارکنان هتلی که چند متر با کلیسای جامع فاصله دارد گفت‌وگو کرد. این فرد در ابتدا تلفنی گفت که اطلاعی از وضعیت کلیسا ندارد، اما بعد گفت که «همه چیز در اطراف هتل سر جای خودش است» و در ادامه ادعا کرد که کلیسا همچنان پابرجاست.

این عملیات‌های نظامی پس از دهه‌ها کنترل عملی این سرزمین و مناطق پیرامونی آن توسط ارامنه، در پی جنگ اول قره‌باغ کوهستانی، صورت گرفت.

بیش از ۱۰۰ هزار ارمنی ساکن قره‌باغ کوهستانی و مناطق اطراف، در پی مجموعه‌ای از حملات نظامی که توسط باکو انجام شد و در سپتامبر ۲۰۲۳ به بازپس‌گیری کامل این منطقه توسط جمهوری آذربایجان انجامید، از محل زندگی خود گریختند.

گزارش‌های مربوط به تخریب تازه‌ترین اماکن مسیحی در قره‌باغ کوهستانی، در آستانهٔ انتخابات پارلمانی پیش‌روی ارمنستان جنجال‌برانگیز شده است. منتقدان، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر، را به کوتاهی در رسیدگی به این موضوع متهم می‌کنند. پاشینیان به خبرنگاران گفت که دولتش در حال تلاش برای به‌دست آوردن اطلاعات کامل درباره این مسئله است، اما خواستار «احتیاط» در چنین مواردی شد.

او افزود: «با توجه به تجربه‌های پیشین، فکر نمی‌کنم این موضوع را در سطح دولتی به بحث‌های بین‌المللی تبدیل کنیم».