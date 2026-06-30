محمد فارسی: تنها یک جنگ زمینی میتواند مدیریت تنگهٔ هرمز را از ایران بگیرد
کاظم غریب آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، روز هشتم تیرماه گفت ایران قاطعانه دخالت بینالمللی در پاکسازی مین در تنگهٔ هرمز را که توسط امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه پیشنهاد شده بود، رد میکند. آقای غریبآبادی چنین استقراری را نقض تفاهمهای اخیر خوانده و پاریس را به تشدید بیشتر اوضاع پرتنش در تنگه هرمز متهم کرد. این مقام ایرانی یک روز پیشتر در مسقط با مقامهای عمانی گفتوگو کرده بود و موضوع رایزنیها تلاش دو طرف برای دستیابی به سازوکاری تازه برای مدیریت تنگه هرمز بود. چشمانداز چالش پیچیده هرمز چیست؟ آیا ایران خود به تنهایی عملیات مینروبی را انجام خواهد داد؟ و این اهرم فشار تا کجا برای تهران کارایی دارد؟ محمد فارسی که مقیم بریتانیا و ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ از جمله در جریان جنگ ایران و عراق است به این پرسشهای رادیوفردا پاسخ داده است.
از همین مجموعه
-
-
-
تیر ۰۹, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
-
تیر ۰۸, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
تیر ۰۸, ۱۴۰۵
پوشش خبری ساعت ۲۱:۰۰