چین. حالا ۸۳ روز پس از آغاز جنگ در ایران هر روز بیشتر نقشی فعالانه در این زمینه برای پیشبرد گفت‌وگو و دیپلماسی ایفا می‌کند. عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر ایران در پکن این نقش ‌آفرینی رو این‌گونه توضیح می‌دهد که «ترجیح پکن این است که در شرایطی وارد میانجی‌گری شود که امکان دستیابی به نتیجه واقعی فراهم باشد». چین از عباس عراقچی دعوت کرده که برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل که چین رئیس دوره‌ای آن است به نیویورک برود. چین همچنین در روزهای اخیر میزبان رهبران آمریکا و سپس روسیه بوده و هفته آینده نخست‌وزیر پاکستان به پکن خواهد رفت. درباره فعال شدن ِ پکن، و تاثیری که بر ایران، پاکستان و کشوری مانند عربستان سعودی دارد ارزیابی امیر چاهکی تحلیلگر روابط بین‌الملل در برلین پایتخت آلمان را بشنوید.