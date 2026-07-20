یک برنامهٔ هوش مصنوعی جدید از یک شرکت چینی که اسم محصول خود را «کیمی کِی۳» گذاشته، اخیراً رونمایی شد و در عرض چند ساعت هم دنیا را شگفتزده کرد و هم شرکتهای آمریکایی را به وحشت انداخت.
این برنامه جدید تنها در عرض چند ساعت در سایت رَنکینگ آرِنا که ابزارهای کُدینگ هوش مصنوعی یا هوشواره را درجهبندی میکند به رتبه اول رسید، و این نخستین بار بود که یک محصول چینی در این حوزه به مقام اول میرسید.
در حوزهٔ هوش مصنوعی که با پیشرفت سریع و باورنکردنی همراه است، سرمایهگذاران در آمریکا، هم در سیلیکون وَلی و هم در والاستریت، نگران هستند که اگر چین موفق شود در این حوزه به خوبی آمریکا فعالیت کند، آن وقت شرکتهای آمریکایی مثل آنتروپیک و اُپنآی بهسختی خواهند توانست محصولات خود را بفروشند.
اکنون باید مقامهای کاخ سفید را هم به فهرست این سرمایهگذاران و شرکتها افزود. در واقع دونالد ترامپ، رئیسجمهور، که میخواست آمریکا را از شر جنسهای ارزان چینی رها کند، تازه دارد گرفتار هوش مصنوعی ارزان میشود.
کیمی کی۳ هم مانند دیگر مدلهای چینی که پیشتر به بازار آمده با هزینهٔ بسیار اندک تولید شده و قرار است به طور عمومی در اختیار برنامهنویسان قرار بگیرد. به نوشته سایت اکسیوس، این اتفاق قرار است یک هفته دیگر بیفتد.
اکسیوس در ادامه نوشته که پیشتر متخصصان و دولتمردان آمریکایی تخمین میزدند که چین در این حوزه شش تا ۱۲ ماه عقبتر از آمریکا است. اما اکنون به نظر میرسد که کیمی کی۳ با جهشی بلند این فاصله را کوتاهتر کرده است.
به نوشتهٔ خبرگزاری فرانسه، رونمایی از این برنامهٔ جدید چینی آنقدر برای آمریکاییها شوکهکننده بود که میتوان آن را با رونمایی از دیپسیک، دیگر هوشواره چینی، در فوریه ۲۰۲۵ مقایسه کرد که تنها با ورودش به بازار شوک وارد کرد.
دیپسیک مدل قدرتمندی است که تنها با کسری از هزینههای معمول برای هوش مصنوعی در آمریکا تولید شده و همین باعث شد که ورودش در بازار صدها میلیارد دلار از ارزش شرکتهای هوش مصنوعی بکاهد.
به عقیده عدهای از کارشناسان در این حوزه، کیمی کی۳ هم این قدرت را دارد که بازار را متحول کند و سرمایهگذاران را وادار کند که در کل این صنعت بازاندیشی کنند. چرا که حالا دیگر ممکن است که صاحبان تجارت و کسب و کار به این فکر بیفتند که مدلهای ارزان یا حتی مجانی چینی را روی کامپیوترهای خود نصب کرده و کلا از خیر مدلهای گرانقیمت آمریکایی بگذرند.
در همین زمینه دیوید سَکس، سرمایهگذار حوزه فناوری و از نزدیکان دونالد ترامپ و کسی که درباره هوش مصنوعی به کاخ سفید مشاوره میدهد، در واکنش به رونمایی از کیمی کی۳ هشدار داد که آمریکا دارد در این مورد سلطهاش را از دست میدهد و تسلطش در معرض تهدید است.
او در ادامه در شبکه ایکس، سیاستمداران و دولتمردان کشورش را متهم کرد که با سخت کردن کار افتتاح دیتاسنترها در آمریکا دارند راه پیشرفت را سد میکنند. به عقیده او، قوانین و مقررات دولتی و اصرار دولت فدرال بر این که مدلهای قدرتمند هوشواره را پیش از انتشار تأیید کند پیشرفت را سخت کرده است.
حال، به نوشته اکسیوس، دولت ترامپ با این پرسش حیاتی روبهروست که چگونه میتواند در این دنیای بهسرعت در حال پیشرفت قدرت رقابت هوشواره آمریکایی را حفظ کند، آن هم در دورهای که هوش مصنوعی هر روز بیش از پیش مورد انتقاد قرار میگیرد و مردم، از جمله پدر و مادرها، خواستار وضع مقررات برای کنترل آن میشوند.
در این دنیا، ایالات متحده میتواند به پیشرفت روزافزون در این حوزه ادامه دهد، اما نمیتواند جلو باقی دنیا را بگیرد که دنبال هوشواره ارزانتر نروند.