شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، که به پیونگیانگ سفر کرده، میگوید روابط میان چین و کره شمالی «در آستانه فصلی نوین در تاریخ خود» قرار گرفته است.
او این اظهارات را روز دوشنبه، ۱۸ خرداد، همزمان با ورود به پیونگیانگ برای برگزاری نشستی کمسابقه با رهبر این کشور، کیم جونگ اون، بیان کرد. صحبتهای او در رسانه دولتی کره شمالی منتشر شد.
رئیس جمهور چین به روزنامه رودونگ سینمون گفت توسعه روابط با کره شمالی، سیاست «ثابت و تغییرناپذیر» چین است و دو کشور همکاریها و تبادلات خود را در همه زمینهها تقویت خواهند کرد.
خبرگزاری رویترز نوشته این سفر از آن جهت اهمیت دارد که نخستین سفر خارجی شی در سال جاری محسوب میشود. پکن در سالهای اخیر به دنبال نزدیکتر کردن پیونگیانگ به خود بوده است.
شی افزود: «ما باید با هژمونیطلبی، اقتدارگرایی و همه تلاشها و توطئههایی که برای احیای نظامیگری و به خطر انداختن امنیت و ثبات منطقه صورت میگیرد، مقابله کنیم.»
رسانههای دولتی چین گزارش دادند که شی پس از ورود به پیونگیانگ با استقبال رسمی بر روی فرش قرمز از سوی کیم جونگ اون و همسرش روبهرو شد. همچنین یگان تشریفات نظامی به او ادای احترام کرد و کودکانی دستهگلهایی به وی تقدیم کردند.
در مراسمی که در میدان کیم ایل سونگ، محل برگزاری رژههای نظامی و جشنهای دولتی کره شمالی برگزار شد، یک گروه موسیقی نظامی سرود ملی هر دو کشور را نواخت.
خبرگزاری رسمی شینهوا نیز گزارش داد که به مناسبت این استقبال، ۲۱ گلوله توپ شلیک شد و جمعیتی که در برابر تصاویر عظیم رهبران دو کشور گرد آمده بودند، شعار سر دادند و بادکنکهای رنگارنگ را به هوا فرستادند.
شی آمادۀ دیدار با کیم
رئیس جمهور چین قرار است در جریان این سفر دو روزه، که نخستین سفر او به کره شمالی در هفت سال گذشته است، با کیم جونگ اون گفتوگو کند. این سفر در شرایطی انجام میشود که اقتصاد کره شمالی به لطف افزایش تجارت و همکاریهای نظامی با روسیه تقویت شده و این امر میتواند اعتمادبهنفس کیم را در مذاکرات افزایش دهد.
کریگ سینگلتون، پژوهشگر ارشد امور چین در بنیاد دفاع از دموکراسیها، گفت: «نشست شی و کیم یادآور این واقعیت است که پکن همچنان پیونگیانگ را یک دارایی راهبردی میداند.»
او افزود که چین و کره شمالی، در کنار روسیه و ایران، در محدود کردن نفوذ آمریکا و تضعیف ائتلافهای آن منافع مشترکی دارند.
شی همچنین متعهد شد که همراه با کره شمالی برای ترویج آنچه «چندجانبهگرایی عادلانه و منظم» خواند و جهانیسازی اقتصادی که به سود همه کشورها باشد، همکاری کند. او تأکید کرد که حفظ صلح و ثبات بلندمدت در منطقه هدف مشترک هر دو کشور است.
جان دلوری، پژوهشگر ارشد انجمن آسیا، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این سفر بیشتر برای زنده نگه داشتن یک سنت قدیمی است، هرچند شرایط امروز با زمان سفر قبلی شی کاملاً متفاوت است.»
خیابانهای پیونگیانگ آذینبسته با پرچمهای دو کشور
در ویدئویی که خبرگزاری شینهوا منتشر کرد، پرچمهای چین و کره شمالی در امتداد خیابانهای اصلی پایتخت کره شمالی به چشم میخورد.
شی در این سفر رسمی با همسرش پنگ لییوان، کای چی (رئیس دفتر غیررسمی او) و وانگ یی وزیر خارجه چین همراه است. او سال گذشته نیز در جریان یک رژه بزرگ نظامی در پکن، میزبان کیم جونگ اون و دیگر رهبران خارجی، از جمله ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، بود.
از آن زمان تاکنون، پیونگیانگ رفتوآمدها از مرز چین را از سر گرفته و تبادلاتی را که در دوران همهگیری کووید-۱۹ متوقف شده بود افزایش داده است. همچنین شرکت هواپیمایی ایرچاینا در ماه مارس پروازهای میان دو پایتخت را دوباره برقرار کرد.
سیدنی سایلر از مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی در واشینگتن گفت: «تداوم بهبود روابط کره شمالی با روسیه و همچنین گسترش روابط کره شمالی با چین میتواند تعیین کند که کیم تا چه مدت قادر خواهد بود درخواستهای واشنگتن و سئول را نادیده بگیرد.»
در آستانه ورود شی، پیونگیانگ نیز تلاش کرد قدرت خود را به نمایش بگذارد و از برنامه ساخت یک ناوشکن ۱۰ هزار تنی خبر داد و بار دیگر بر جایگاه خود بهعنوان یک کشور دارای سلاح هستهای تأکید کرد.
بر اساس گزارش روز یکشنبه مؤسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم، کره شمالی احتمالاً اکنون حدود ۶۰ کلاهک هستهای در اختیار دارد؛ رقمی که نسبت به حدود ۵۰ کلاهک در سال گذشته افزایش یافته است.
این مؤسسه همچنین برآورد کرده است که کره شمالی تولید مواد شکافتپذیر را افزایش داده و اکنون به اندازهای مواد در اختیار دارد که برای ساخت دستکم ۳۰ کلاهک هستهای دیگر نیز کافی باشد.