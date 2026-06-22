چین در واکنش به فهرست سیاه پنتاگون، ۱۰ شرکت آمریکایی را تحریم کرد

پکن در واکنش به قراردادن شرکتهای چینی در فهرست سیاه آمریکا، کنترلهای صادراتی علیه ۱۰ شرکت آمریکایی فعال در حوزهٔ دفاعی و استخراج عناصر خاکی کمیاب را اعمال کرد.
این ۱۰ نهاد شامل شرکت «اَوِئوکس»، دارنده قراردادهای دفاعی و هوافضا با ارتش آمریکا، و شرکت «اوشکوش دیفنس»، تولیدکننده خودروهای نظامی هستند.
دو تولیدکننده آمریکایی عناصر خاکی کمیاب، یعنی امپی متریالز (MP Materials) و یواسای ریر ارث (USA Rare Earth)، هم در این فهرست قرار دارند.
این اقدام یک ماه پس از سفر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به پکن صورت میگیرد؛ سفری که با هدف تثبیت روابط پرتنش دو کشور و در جریان مذاکرات با همتای چینی او، شی جینپینگ، انجام شد.
به نوشته رویترز، اگرچه دو کشور توافق کرده بودند برای کاهش تعرفهها همکاری کنند، اما از آن زمان روابطشان تحت فشار قرار گرفته است، چراکه هر دوطرف تلاش کردهاند در حوزههای فناوری و دفاعی مانع پیشرفت طرف مقابل شوند.
واشینگتن در ماه جاری میلادی فهرست سیاه جدیدی شامل ۸۰ شرکت و زیرمجموعههای آنها منتشر و اعلام کرد که این شرکتها به ارتش چین کمک میکنند. در این فهرست، غولهای فناوری «علیبابا» و «بایدو»، و همچنین شرکت بزرگ خودروسازی برقی «بید» قرار داشتند.
وزارت بازرگانی چین روز دوشنبه اول تیرماه در بیانیهای اعلام کرد که کنترلهای صادراتی جدید «در پاسخ به اقدام فاحش دولت آمریکا در افزودن این شرکتها به فهرست به اصطلاح "نظامی چین"» اعمال شده است و افزود که این اقدام همچنین با هدف «حفاظت از امنیت ملی» انجام میشود.
این بیانیه افزوده که صادرکنندگان از ارائه کالاهای دو منظوره (دارای کاربرد غیرنظامی و نظامی) به این نهادها منع شدهاند و «هرگونه فعالیت صادراتی مرتبط که در حال حاضر در جریان است باید فوراً متوقف شود».
این ممنوعیت همچنین شامل «سازمانها یا افراد در هر کشور یا منطقهای میشود که کالاهای دو منظوره منشأ گرفته از چین را به این نهادها منتقل یا در اختیار آنها قرار دهند».
همزمان، وزارت دارایی چین اعلام کرد که نهادهای مسئول دولتی از خرید محصولات تولیدشده توسط ۴۶ شرکت آمریکایی، از جمله لاکهید مارتین، ریتیون و بخش دفاعی بوئینگ، منع خواهند شد.
بخشهایی از شرکت جنرال داینامیکس و شرکت اندوریل اینداستریز، که از پیمانکاران بزرگ نظامی آمریکا هستند، و همچنین چندین شرکت هوافضایی دیگر نیز در این فهرست قرار دارند.
بر اساس بیانیه وزارت دارایی چین، شرکتهای دارای سرمایهٔ آمریکایی که در چین فعالیت میکنند از این محدودیت مستثنی هستند و این تدابیر نیز از روز دوشنبه اجرایی میشود.
وزارت بازرگانی چین پیشتر نیز در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بهدلیل فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان، تعدادی از این شرکتها و زیرمجموعههایشان را تحریم کرده بود.
تایوان برای مقابله با فشارهای فزاینده پکن، که این جزیره را بخشی از قلمرو خود میداند و استفاده از زور برای تصرف آن را رد نکرده، به شدت به حمایت واشینگتن متکی است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در ماه جاری اعلام کرد که بستهٔ پیشنهادی فروش تسلیحات ۱۴ میلیارد دلاری آمریکا به تایوان «در دست بررسی» است.
این تحریمها در شرایطی اعمال میشود که دونالد ترامپ از زمان دیدار خود با شی جینپینگ در ماه مه، تلاش کرده است در عرصه عمومی تصویری از روابط دوجانبه قوی میان دو کشور ارائه دهد.
او هفته گذشته و پس از دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق اولیه، در نشست گروه هفت در فرانسه از رهبر چین به دلیل حفظ «بیطرفی» در مناقشه میان آمریکا و ایران قدردانی کرد.