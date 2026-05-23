تایوان: چین پس از دیدار ترامپ و شی بیش از صد شناور در منطقه مستقر کرد

رئیس دستگاه امنیتی تایوان روز شنبه گفت چین بیش از صد شناور نیروی دریایی، گارد ساحلی و دیگر شناورها را در آب‌های منطقه‌ای از دریای زرد تا دریای جنوبی چین و غرب اقیانوس آرام مستقر کرده است.

جوزف وو، دبیرکل شورای امنیت ملی تایوان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این استقرار در چند روز گذشته، پس از دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با همتای چینی‌اش شی جین‌پینگ در پکن انجام شده است.

او روز شنبه دوم خرداد در این پیام نوشت که چین در روزهای اخیر بیش از صد کشتی در امتداد «زنجیرهٔ نخست جزایر»، از ژاپن تا تایوان و فیلیپین، مستقر کرده و پکن را به برهم زدن وضع موجود و تهدید صلح و ثبات منطقه‌ای متهم کرد.

چین جزیره تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و تهدید کرده است که برای تصرف آن از زور استفاده خواهد کرد.

یک مقام امنیتی تایوان به شرط فاش نشدن نام خود به خبرگزاری فرانسه گفت شناورهای چینی پیش از نشست پکن شناسایی شده بودند، اما شمار آن‌ها در روزهای اخیر از صد فروند فراتر رفته است.

اظهارات وو پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ روز چهارشنبه، در پاسخ به پرسشی دربارهٔ این‌که آیا با لای چینگ‌ته، رئیس‌جمهور تایوان، دربارهٔ فروش تسلیحات به این جزیرهٔ دموکراتیک گفت‌وگو خواهد کرد یا نه، از «مسئلهٔ تایوان» سخن گفت.

ترامپ گفت: «با او صحبت خواهم کرد. من با همه صحبت می‌کنم.» او افزود که در جریان سفر رسمی خود، دیدار بسیار خوبی با شی داشته است.

ترامپ گفت: «روی آن، مسئلهٔ تایوان، کار خواهیم کرد.»

به‌رغم اظهارات دونالد ترامپ دربارهٔ احتمال گفت‌وگو با لای چینگ‌ته، رئیس‌جمهور تایوان، منابع آگاه روز شنبه به رویترز گفته‌اند هنوز هیچ برنامهٔ مشخصی برای چنین تماسی وجود ندارد.

پکن هشدار داده که این تماس می‌تواند به روابط چین و آمریکا آسیب بزند.

ابهام در فروش تسلیحات آمریکا به تایوان؛ منبع آگاه: ربطی به جنگ ایران ندارد

یک منبع آگاه می‌گوید روند فروش تسلیحات آمریکا به تایوان سال‌ها زمان می‌برد و ارتباطی با جنگ ایران ندارد.

این اظهارنظر پس از آن مطرح شد که یک مقام ارشد نیروی دریایی آمریکا از توقف موقت فروش جنگ‌افزار به تایوان به دلیل نیاز واشینگتن به مهمات برای عملیات «خشم حماسی» علیه ایران سخن گفته بود.

تایوان، که چین آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند، در انتظار تصویب بسته‌ای تسلیحاتی از سوی آمریکا است که به گزارش رویترز ارزش آن ممکن است تا ۱۴ میلیارد دلار برسد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از دیدار با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، گفته بود هنوز دربارهٔ تصویب این بسته تصمیم نگرفته است.

یک مقام کاخ سفید به رویترز گفت ترامپ در «مدتی نسبتاً کوتاه» دربارهٔ بستهٔ تازهٔ تسلیحاتی تایوان تصمیم خواهد گرفت و یادآور شد که بسته‌ای ۱۱ میلیارد دلاری در ماه دسامبر تصویب شده بود.

او همچنین گفت ترامپ در دورهٔ نخست ریاست‌ جمهوری خود بیش از هر رئیس‌جمهور دیگری فروش تسلیحات به تایوان را تصویب کرده است.

دولت تایوان روز جمعه اعلام کرد اطلاعی دربارهٔ تأخیر در فروش جنگ‌افزار آمریکا دریافت نکرده است.

چین بارها خواستار توقف فروش تسلیحات آمریکا به تایوان شده است. وزارت دفاع چین به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخی نداد.