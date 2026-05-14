شی جینپینگ، رئیس جمهور چین، دیدار خود با دونالد ترامپ را با تأکید بر همکاری و مشارکت آغاز کرد: «وقتی ما همکاری میکنیم، هر دو طرف منتفع میشوند، و وقتی روبهروی هم قرار میگیریم، هر دو طرف ضرر میکنند.»
این سرآغاز دیداری دو ساعته بود که شی با دونالد ترامپ صبح روز پنجشنبه، ۲۴ اردیبهشت، به وقت محلی در «تالار بزرگ خلق» در پایتخت چین داشت.
شی جینپینگ همچنین تأکید کرد که اکنون مسئله مهم این است که آیا چین و آمریکا میتوانند «پیشگام پارادایم جدیدی از مناسبات کشورهای بزرگ» باشند یا خیر.
در پاسخ به سخنان رئیسجمهور چین، رئیسجمهور آمریکا نیز گفت: «شما رهبر بزرگی هستید، گاهی بعضیها خوششان نمیآید من این را بگویم، ولی من حرفم را میزنم.»
دو طرف در پی این سخنرانی مقدماتی مذاکرات خود پشت درهای بسته را آغاز کردند که به نوشته شینهوآ، خبرگزاری رسمی چین، هم شامل مسائل اقتصادی و تجاری بین دو کشور بود و هم شی در آن موضوع تایوان را پیش کشید.
کشور جزیرهای تایوان که با ایالات متحده روابطی دوستانه دارد، مورد ادعای چین است که این جزیره را یکی از استانهای خود میداند.
به نوشته شینهوآ به نقل از رهبر چین در گفتوگو با دونالد ترامپ، تایوان «مهمترین مسئله در مناسبات چین و آمریکا» است،؛ مسئلهای که اگر بهدرستی حل و فصل نشود به درگیری و ایجاد «وضعیتی بسیار خطرناک» خواهد انجامید.
مقامات چینی روز چهارشنبه تأکید کردند که پکن همچنان قاطعانه با فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان مخالف است. نهایی شدن یک معاملۀ تسلیحاتی جدید با تایوان به ارزش ۱۴ میلیارد دلار منوط به موافقت دونالد ترامپ است.
ایالات متحده بر اساس قانون و به رغم عدم روابط رسمی دیپلماتیک، موظف است که تجهیزات مورد نیاز تایوان برای دفاع از خود را تأمین کند. این در حالی است که چین این جزیره را بخشی از سرزمین خود میداند.
رئیسجمهور ایالات متحده و هیئت بلندپایه همراهش روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشتماه برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد پکن پایتخت چین شده و با استقبال گرم مقامهای چینی روبهرو شدند.
ایلان ماسک، سهامدار اصلی شرکتهای تسلا و ایکس، جنسِن هوانگ، مدیر غول تراشهسازی اِنویدیا، و تیم کوک، رئیس کمپانی اپل، از جمله حاضران در هیئت همراه دونالد ترامپ هستند. رئیسجمهور آمریکا قصد دارد از شی ژینپینگ همتای چینیاش بخواهد بازارهای چین را بهروی شرکتهای آمریکایی باز کند.
دونالد ترامپ بهعنوان نخستین رئیسجمهور ایالات متحده که در نزدیک به یک دهۀ اخیر به پکن سفر کرده، امیدوار است در این نشست دو روزه به موفقیتهای تجاری رسیده و «آتشبس شکنندۀ تجاری» میان دو ابرقدرت را، حفظ کند.
در این زمینه، شی جینپینگ در نشست خود با ترامپ اشاره کرده است که مذاکرات تجاری دو طرف در روز چهارشنبه به «نتیجهای به طور کلی متعادل و مثبت» رسیده است.
پیشتر اعلام شده بود که دونالد ترامپ قرار است از چین بخواهد که تهران را برای توافق با واشینگتن با هدف پایان دادن به جنگ متقاعد کند؛ هرچند که رئیسجمهور آمریکا پیش از ترک آمریکا گفته بود که فکر نمیکند نیازی به کمک پکن داشته باشد.
هنوز خبری از مذاکرات دو طرف درباره جنگ ایران منتشر نشده است. این مسئلهای حیاتی برای چین است، چرا که بخش اعظم نفت وارداتی این کشور برای چرخاندن چرخ صنایع چینی از تنگه هرمز عازم این کشور میشود.
بر اساس گزارشی که فاکسنیوز از اظهارات مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در راه سفر به چین پخش کرد، او معتقد است که به نفع چین است که حکومت ایران را برای باز کردن تنگه هرمز تحت فشار بگذارد.
روبیو با اشاره به بحران تنگه هرمز گفت این وضعیت بیش از هر کشور دیگری به زیان چین است و پکن باید ایران را برای عقبنشینی از اقداماتش تحت فشار بگذارد.
او افزود کشتیهای چینی در خلیج فارس گرفتار شدهاند و حتی یک کشتی باری متعلق به چین در هفتهٔ گذشته «هرچند ناخواسته» هدف قرار گرفت.