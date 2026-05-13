ترامپ وارد پکن شد؛ تجارت، جنگ ایران و فروش سلاح آمریکایی به تایوان، از موضوعات اصلی

رئیسجمهور ایالات متحده و هیئت همراهش روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشتماه برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد پکن پایتخت چین شده و با استقبال گرم مقامهای چینی روبرو شدند.
ایلان ماسک، سهامدار اصلی شرکتهای تسلا و ایکس، و جنسِن هوانگ، مدیر غول تراشهسازی انویدیا، از جمله حاضران در هیئت همراه دونالد ترامپ هستند. رئیسجمهور آمریکا قصد دارد از شی ژینپینگ همتای چینیاش بخواهد بازارهای چین را بهروی شرکتهای آمریکایی باز کند.
دونالد ترامپ بهعنوان نخستین رئیسجمهور ایالات متحده که در نزدیک به یک دهۀ اخیر به پکن سفر کرده، امیدوار است در این نشست دو روزه به موفقیتهای تجاری رسیده و «آتشبس شکنندۀ تجاری» میان دو ابرقدرت را، حفظ کند.
مدیران ارشد تجاری و فناوری که رئیسجمهور آمریکا را در این سفر همراهی میکنند، امیدوارند بتوانند برخی موانع تجاری میان دو کشور را برطرف کنند؛ از جمله مدیر عامل شرکت انویدیا که برای دریافت مجوز فروش تراشههای قدرتمند هوش مصنوعی خود موسوم به اچ ۲۰۰، دردسر زیادی کشیده است.
دونالد ترامپ در پستی که در شبکه اجتماعی خود، «تروث سوشال» منتشر کرد، نوشت: «از رئیسجمهور شی، بهعنوان رهبری با توانایی خارقالعاده خواهم خواست که دروازههای چین را باز کند تا این انسانهای فوقالعاده بتوانند کارشان را بکنند. این اولین خواستۀ من خواهد بود».
گوئو ژیاکون سخنگوی وزارت خارجۀ چین در واکنش به این موضوع، از آمادگی پکن برای «گسترش همکاری دوجانبه، مدیریت اختلافات و تزریق ثبات و آرامش به جهان پرتلاطم کنونی» خبر داد.
در آستانۀ ورود دونالد ترامپ به پکن، اسکات بسنت وزیر خزانهداری ایالات متحده در سئول پایتخت کرۀ جنوبی، نشستی سهساعته با مقامهای چینی برگزار کرد و مذاکراتی مقدماتی داشت؛ گفتوگوهایی که شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، «صریح، عمیق و سازنده» توصیف کرد.
اما صرف نظر از تجارت، گفتوگوهای دو روزۀ سران دو ابرقدرت، شامل مجموعهای از دیگر موضوعات حساس هم خواهد بود؛ از جمله جنگ ایران و فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان.
انتظار میرود که دونالد ترامپ از چین بخواهد که تهران را برای توافق با واشینگتن با هدف پایان دادن به جنگ، متقاعد کند؛ هرچند که رئیسجمهور آمریکا پیش از ترک آمریکا گفته بود که فکر نمیکند نیازی به کمک پکن داشته باشد.
چین روز چهارشنبه تأکید کرد که همچنان قاطعانه با فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان مخالف است. این در حالیاست که نهاییشدن یک معاملۀ تسلیحاتی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار، منوط به موافقت دونالد ترامپ است.
ایالات متحده بر اساس قانون و به رغم عدم روابط رسمی دیپلماتیک، موظف است که تجهیزات مورد نیاز تایوان برای دفاع از خود را تأمین کند. این در حالیاست که چین، این جزیره را بخشی از سرزمین خود میداند.
خبرگزاری رویترز کیگوید به نظر میرسد که رئیسجمهور ایالات متحده در گفتوگوهای دو روزه با همتای چینی خود، دست پایین را داشته باشد.
دادگاههای فدرال، قانونیبودن تعرفههایی که دونالد ترامپ بر صادرات کشورهای دیگر از جمله چین وضع کرده بود را زیر سوال برده و در مواردی رد کردهاند.
جنگ ایران هم باعث افزایش تورم در ایالات متحده شده و به احتمال از دسترفتن اکثریت حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندورهای کنگره دامن زده است.
گرچه رشد اقتصادی چین هم کند شده، اما شی به هیچ وجه با فشارهای اقتصادی و سیاسی مشابه ترامپ روبرو نیست.