چین بامداد دوشنبه ۸ دی‌ماه گسترده‌ترین رزمایش خود را تاکنون در اطراف تایوان آغاز کرد؛ مانورهایی که به گفتهٔ پکن با هدف نمایش توانایی محاصرهٔ کامل این جزیره و قطع ارتباط آن با حامیان خارجی انجام می‌شود و با واکنش تند دولت تایوان روبه‌رو شده است.

فرماندهی منطقهٔ شرقی ارتش چین اعلام کرد که این رزمایش با نام «مأموریت عدالت ۲۰۲۵» شامل استقرار نیروهای زمینی، ناوهای جنگی، جنگنده‌ها و توپخانه، شلیک مهمات واقعی، حملات شبیه‌سازی‌شده به اهداف زمینی و دریایی و تمرین بستن بنادر اصلی تایوان است.

به گفتهٔ مقام‌های چینی، شلیک‌های توپخانه‌ای تا روز سه‌شنبه در هفت منطقه ادامه خواهد یافت؛ مناطقی که به لحاظ وسعت و نزدیکی به تایوان بی‌سابقه توصیف شده‌اند.

این ششمین دور مانورهای بزرگ چین در اطراف تایوان از سال ۲۰۲۲ به این سو است؛ سالی که سفر نانسی پلوسی، رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا، به تایوان خشم پکن را برانگیخت. این رزمایش‌ها همچنین پس از اعلام بستهٔ ۱۱.۱ میلیارد دلاری فروش تسلیحات آمریکا به تایوان انجام می‌شود؛ اقدامی که چین آن را «دخالت خارجی» خوانده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است.

دولت تایوان با محکوم کردن این مانورها، نیروهای خود را به حالت آماده‌باش درآورده است. هسیه جی‌شنگ، معاون رئیس ستاد مشترک ارتش تایوان، گفته است انجام رزمایش با شلیک واقعی در تنگهٔ تایوان نه‌تنها فشار نظامی بر این جزیره است، بلکه می‌تواند پیامدهایی برای امنیت منطقه و جامعهٔ جهانی داشته باشد.

وزارت دفاع تایوان همچنین از شناسایی ده‌ها فروند هواپیمای نظامی و شماری ناو و شناور چینی در اطراف جزیره خبر داده و اعلام کرده است که ارتش برای اجرای «رزمایش‌های واکنش سریع» آماده است.

در همین حال، وزارت دفاع تایوان ویدیویی از سامانه‌های تسلیحاتی خود از جمله سامانهٔ موشکی هایمارس ساخت آمریکا منتشر کرده و گارد ساحلی این جزیره نیز از اعزام شناورهای بزرگ برای رویارویی با کشتی‌های چینی خبر داده است. مقام‌های هوانوردی تایوان نیز به دلیل اعلام «منطقهٔ خطر موقت» از سوی چین، در حال تغییر مسیر برخی پروازها هستند.

به نوشتۀ خبرگزاری رویترز، تحلیلگران می‌گویند مانورهای چین بیش از پیش مرز میان تمرین‌های نظامی معمول و آماده‌سازی عملی برای حمله را کمرنگ کرده و می‌تواند زمان هشدار برای آمریکا و متحدانش را به حداقل برساند. با این حال، بازار سهام تایوان واکنش منفی نشان نداد و روز دوشنبه با رشد بسته شد.

پکن، تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و بارها هشدار داده است که هرگونه تلاش برای استقلال این جزیره یا مداخلهٔ خارجی را تحمل نخواهد کرد؛ موضعی که تایپه آن را رد کرده و تأکید دارد سرنوشت تایوان تنها باید به دست مردم آن تعیین شود.