چین روز جمعه ۲۳ آبان به ژاپن هشدار داد که در صورت مداخله در تایوان با استفاده از زور، شکست نظامی «خردکنندهای» را متحمل خواهد شد، و همزمان شهروندان چینی را از سفر به ژاپن برحذر داشت.
سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، هفتهٔ گذشته در پارلمان این کشور گفته بود که حملهٔ چین به تایوان میتواند به «وضعیت تهدیدکنندهٔ بقا» بدل شود و واکنش نظامی توکیو را بهدنبال داشته باشد.
این اظهارات باعث ایجاد مناقشهٔ جدید دیپلماتیک بین دو کشور شده است.
شوه جیان، سرکنسول چین در اوزاکا، شنبهٔ پیش در شبکهٔ ایکس خبر مربوط به اظهارات تاکایچی دربارهٔ تایوان را به اشتراک گذاشت و در پستی که اکنون حذف شده، نوشت: «گردن کثیفی که خودش را جلو میاندازد باید بریده شود».
وزارت خارجه ژاپن با احضار سفیر چین در توکیو بهدلیل آنچه که اظهارات «بسیار نامناسب» شوه خواند، به پکن اعتراض کرد.
برخی از چهرههای ارشد سیاسی ژاپن خواستار اخراج شوه شدهاند، اما توکیو تاکنون فقط از پکن خواسته است که «اقدامات مناسبی» انجام دهد و توضیح بیشتری نداده است.
«شکست خردکنندهٔ» ژاپن در صورت مداخله در تایوان
سخنگوی وزارت دفاع چین روز جمعه گفت که سخنان تاکایچی «بسیار غیرمسئولانه و خطرناک است».
جیانگ بین در بیانیهای گفت: «اگر طرف ژاپنی از تاریخ درس نگیرد و جرات ریسک کردن یا حتی استفاده از زور برای دخالت در مسئله تایوان را به خود بدهد، تنها شکست خردکنندهای در برابر ارتش دارای ارادهٔ پولادین آزادیبخش خلق متحمل خواهد شد و بهای سنگینی میپردازد».
وزارت خارجه چین روز پنجشنبه سفیر ژاپن در پکن را احضار کرد تا «اعتراض شدید» خود را نسبت به اظهارات تاکایچی ابراز کند.
این اولین بار در بیش از دو سال گذشته بود که پکن سفیر ژاپن را احضار میکرد. آخرین بار در اوت ۲۰۲۳ سفیر وقت ژاپن بهدلیل تصمیم این کشور برای رهاسازی فاضلاب نیروگاه هستهای فوکوشیما دایچی به دریا، از سوی وزارت خارجه چین احضار شده بود.
وزارت خارجه چین روز جمعه همچنین «نگرانی جدی» خود را در مورد اقدامات نظامی و امنیتی اخیر ژاپن، از جمله ابهام پیرامون سیاست غیرهستهایش، ابراز کرد.
لین جیان، سخنگوی این وزارتخانه، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت تصمیم ژاپن مبنی بر رد نکردن احتمال دستیابی به زیردریایی هستهای، نشاندهندهٔ چرخش اصولی سیاست «منفی» است.
وزارت خارجه چین اواخر روز جمعه از شهروندان این کشور خواست که از سفر به ژاپن خودداری کنند و به وخامت روابط بر سر اظهارات تاکایچی و «خطرات قابل توجهی» که اتباع چینی در آنجا با آن مواجه خواهند شد، اشاره کرد.
چین، تایوانِ دموکراتیک را بخشی از خاک خود میداند و استفاده از زور برای تصرف این جزیره را رد نکرده است. دولت تایوان ادعاهای پکن را رد کرده و میگوید که فقط مردمش میتوانند در مورد آیندهٔ این جزیره تصمیم بگیرند.
تایوان کمی بیش از ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل) از خاک ژاپن فاصله دارد و آبهای اطراف این جزیره یک مسیر دریایی حیاتی برای تجارت فراهم میکند که توکیو به آن وابسته است. ژاپن همچنین میزبان بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در خارج از این کشور است.
شبکهٔ تلویزیونی ژاپنی انتیوی روز جمعه گزارش داد که سفارت چین در توکیو به کارکنانش دستور داده است که بهدلیل نگرانی از افزایش احساسات ضد چینی، از حضور در اماکن عمومی خودداری کنند.