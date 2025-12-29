رئیس‌جمهوری ایالات متحده می‌گوید اگر ایران برنامه هسته‌ایش را ازسربگیرد، سریع مورد حمله قرار می‌گیرد.

دونالد ترامپ روز دوشنبه هشتم دی‌ماه این اظهارات را در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بیان کرد که برای دیدار با رئیس‌جمهوری آمریکا به محل اقامت او در فلوریدا رفته است.

رئیس‌جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسشی پیرامون واکنش به برنامهٔ موشکی بالستیک و هسته‌ای ایران گفت: «برای موشک‌های بالستیک، بله. برای هسته‌ای، سریع».

او با اشاره به روابطش با نتانیاهو گفت: «ما همین حالا با هم یک جنگ بزرگ را بردیم. اگر ایران را شکست نداده بودیم، شما در خاورمیانه صلح نداشتید».

ترامپ همچنین گفت همچنان برای مذاکره دربارهٔ یک «توافق» با ایران آماده است و آن را «خیلی عاقلانه‌تر» توصیف کرد.

رسانه‌های بین‌المللی در هفته‌های اخیر گزارش داده بودند که مقام‌های اسرائیل معتقدند ایران در حال افزایش تولید موشک‌های بالستیک و بازسازی پدافند هوایی خود است و همین مسئله، نگرانی فوری این کشور را برانگیخته است.

رسانه‌های اسرائیلی در هفته‌های اخیر گزارش‌های زیادی دربارهٔ احتمال حملات جدید به ایران مطرح کرده‌اند و در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که توان نظامی ایران پس از جنگ ۱۲روزه بیشتر شده و تهدیدات اسرائیل «نمایشی» است.

آقای نتانیاهو روز اول دی‌ماه گفته بود که اسرائیل از این موضوع آگاه است که ایران اخیراً در حال انجام «رزمایش‌های نظامی» بوده است و افزود که فعالیت‌های هسته‌ای تهران را با رئیس‌جمهور آمریکا به بحث خواهد گذاشت.

او تأکید کرد: «می‌خواهم برای ایران این موضوع را روشن کنم: هر اقدامی علیه اسرائیل با پاسخی بسیار شدید رو‌به‌رو خواهد شد».

اسرائیل روز ۲۳ خرداد جنگی با ایران آغاز کرد که ۱۲ روز طول کشید و در جریان آن بسیاری از پایگاه‌های نظامی و هسته‌ای ایران را بمباران کرد و شماری از فرماندهان ارشد نظامی را کشت.

ایالات متحده نیز روز اول تیرماه سه تأسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و مرکز فرآوری اورانیوم اصفهان را با موشک و هواپیماهای بمب‌افکن بی-۲ هدف قرار دهد که به گفتهٔ آقای ترامپ، آن‌ها «کامل و مطلق نابود کرد».

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفته‌اند که حاضر به عقب‌نشینی از غنی‌سازی اورانیوم نیستند؛ درخواستی که ایالات متحده برای دستیابی به هر توافقی با ایران، بر آن اصرار دارد.

مورگان اورتگاس، معاون فرستادهٔ ویژهٔ ترامپ در امور خاورمیانه، روز دوم دی در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: «ایالات متحده برای مذاکرات رسمی با ایران در دسترس است، اما فقط اگر تهران برای گفت‌وگویی مستقیم و معنادار آماده باشد».

او شرط این مذاکرات را پذیرش «غنی‌سازی صفر» از سوی ایران دانست. اما امیرسعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، در این نشست گفت که آمریکا با اصرار بر سیاست «غنی‌سازی صفر» به‌دنبال مذاکرهٔ منصفانه نیست.

محور مذاکرات ترامپ و نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری‌ها، هدف مذاکرات بین رهبران آمریکا و اسرائیل شکستن بن‌بست بر سر آتش‌بس غزه و رسیدگی به نگرانی‌های اسرائیل درباره ایران و گروه حزب‌الله لبنان است.

گزارش‌ها حاکی است که رئیس‌جمهور آمریکا قرار است برای پیشرفت به سمت مرحله دوم طرح آتش‌بس در غزه فشار بیاورد، مرحله‌ای که برای تضمین صلحی پایدارتر در این باریکه طراحی شده است.

با آن‌که اسرائیل و گروه شبه‌نظامی فلسطینی حماس در ماه اکتبر توافق آتش‌بس را امضا کردند، ادعای نقض آن بارها مطرح شده و ظاهراً پیشرفت محسوسی در اهداف بلندمدت‌تر حاصل نشده است.