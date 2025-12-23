نمایندگان ایالات متحده و ایران روز سه‌شنبه دوم دی‌‌ماه در شورای امنیت سازمان ملل بر سر شرایط احیای مذاکرات هسته‌ای به جدال لفظی پرداختند.

آمریکا گفت که همچنان برای گفت‌وگوهای مستقیم با تهران آماده است ولی ایران شروط واشینگتن را رد کرد.

دو کشور پیش از جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل در خردادماه، که واشینگتن نیز اول تیرماه با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران به آن پیوست، پنج دور مذاکره هسته‌ای برگزار کرده بودند.

این گفت‌وگوها با موانع جدی روبه‌رو بود، به‌ویژه بر سر غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران؛ اقدامی که قدرت‌های غربی می‌خواهند برای کاهش خطر تسلیحاتی شدن، حذف شود، اما تهران قاطعانه آن را رد کرده است.

مورگان اورتگاس، معاون فرستادهٔ ویژهٔ ترامپ در امور خاورمیانه، روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت گفت: «ایالات متحده برای مذاکرات رسمی با ایران در دسترس است، اما فقط اگر تهران برای گفت‌وگویی مستقیم و معنادار آماده باشد».

او افزود: «با این حال، ما دربارهٔ برخی انتظارات برای هرگونه توافق روشن بوده‌ایم. مهم‌ترینش این است که هیچ غنی‌سازی‌ای داخل ایران نباشد و این همچنان اصل ماست».

امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، در این نشست گفت آمریکا با اصرار بر سیاست «غنی‌سازی صفر» به‌دنبال مذاکرهٔ منصفانه نیست.

او با اشاره به معاهدهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) گفت: «در خصوص اظهارات نماینده ایالات متحده، ما از هرگونه مذاکره منصفانه و معنادار استقبال می‌کنیم. با این حال، اصرار بر سیاست موسوم به "غنی‌سازی صفر" کاملاً مغایر با حقوقی است که ایران به‌عنوان عضو "ان‌پی‌تی" از آن برخوردار است».

ایروانی افزود: «آن‌ها قصد دارند نیات از پیش تعیین‌شده خود را بر ایران تحمیل کنند. ایران نه در برابر فشار یا ارعاب سر فرود خواهد آورد و نه اجازه خواهد داد در عرصهٔ بین‌المللی مورد باج‌خواهی قرار گیرد».

سازمان ملل اواخر سپتامبر و پس از فرایندی موسوم به «اسنپ‌بک» که توسط قدرت‌های اروپایی فعال شد، تحریم تسلیحاتی و سایر تحریم‌ها علیه ایران را به‌دلیل برنامهٔ هسته‌ایش دوباره برقرار کرد؛ اقدامی که روسیه و چین با آن مخالفت کردند.

بریتانیا، فرانسه و آلمان فرایند اسنپ‌بک را با این ادعا در شورای امنیت آغاز کردند که ایران توافق سال ۲۰۱۵ موسوم به «برجام» را نقض کرده است. هدف این توافق کاهش توان دستیابی تهران به مواد لازم برای ساخت احتمالی سلاح هسته‌ای بود.

ایران تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می‌کند و می‌گوید اهدافش صلح‌آمیز است.

توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ در قطعنامه‌ٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت که همان سال تصویب شد گنجانده شده است. این شورا از آن زمان، سالی دو بار برای بررسی اجرای این قطعنامه تشکیل جلسه داده است.

بریتانیا، فرانسه، آمریکا، دانمارک، یونان، اسلوونی و کرهٔ جنوبی خواستار جلسهٔ توجیهی روز سه‌شنبه بودند. اما روسیه و چین استدلال می‌کنند همهٔ مفاد قطعنامهٔ ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر امسال منقضی شده و روز سه‌شنبه نیز به برگزاری جلسه اعتراض کردند، هرچند این نشست طبق برنامه برگزار شد.