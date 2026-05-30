سازمان اطلاعات دانمارک روز جمعه، هشتم خردادماه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران، در پی تحولات جهانی اخیر، در حال حاضر نقش پررنگ‌تری در تهدید تروریستی علیه این کشور اسکاندیناوی ایفا می‌کند.

رئیس سازمان امنیت و اطلاعات ملی دانمارک گفت که سطح کلی تهدید از طرف ایران برای کشورش همچنان چهار از مقیاسی پنج درجه‌ای است، اما در عین حال تأکید کرد که در سال‌های اخیر ماهیت این تهدیدها «به‌طور قابل‌توجهی تغییر کرده است».

فین بورخ آندرسن در بیانیه‌ رسمی خود می‌گوید: «در سال گذشته، عوامل دولتی اهمیت فزاینده‌ای در تهدیدات تروریستی پیدا کرده‌اند. ارزیابی ما این است که این موضوع به‌ویژه درباره ایران صدق می‌کند؛ کشوری که به‌طور خاص تهدیدی برای منافع اسرائیلی و یهودی و همچنین برخی مخالفان ایرانی در اروپا، از جمله دانمارک، محسوب می‌شود.»

او افزود: «تهدید ناشی از ایران از سرویس‌های اطلاعاتی این کشور سرچشمه می‌گیرد که برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات از شبکه‌های مجرمانه و همچنین جذب نیرو در اروپا استفاده می‌کنند».

در کشور همسایه دانمارک، سوئد، سازمان امنیت این کشور (ساپو) نیز ایران را متهم کرده که از باندهای تبهکار برای انجام «اقدامات خشونت‌آمیز» علیه منافع اسرائیلی و چهره‌های مخالف ایرانی در سوئد استفاده می‌کند، ادعایی که ایران رد کرده است.

به گفته سازمان ملی امنیت و اطلاعات دانمارک، تشدید خصومت میان ایران و اسرائیل در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از آغاز حملات اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران در ۹ اسفند پارسال، بر سطح تهدید علیه کشورهای شمال اروپا و به‌طور کلی کشورهای غربی تأثیر گذاشته است.

این نهاد اعلام کرد: «این جنگ پیامدهای غیرمستقیمی برای چشم‌انداز تهدید در غرب، از جمله دانمارک، داشته است».

سازمان امنیت و اطلاعات دانمارک همچنین افزود که در گذشته، تهدیدها عمدتاً از سوی «بازیگران غیردولتی» مانند افراط‌گرایان خشونت‌طلب هدایت می‌شد، و با وجود افزایش نقش بازیگران دولتی، تهدید از سوی دیگر گروه‌ها همچنان پابرجاست.

آندرسن گفت: «چندین حمله در غرب طی سال گذشته نیز متأسفانه نشان داده‌اند که عوامل سنتی تهدید، مانند اسلام‌گرایان تندرو و افراط‌گرایان راست‌گرا، همچنان از جدی‌ترین چالش‌ها در چشم‌انداز تهدید هستند».

همزمان با انتشار بیانیه رسمی دانمارک، پلیس بریتانیا روز جمعه اعلام کرد یک شهروند یونانی به اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی که به گفته پلیس «گمان می‌رود متعلق به ایران باشد» دادگاهی شد.

اتهام او تلاش برای هدف قرار دادن یک روزنامه‌نگار شاغل در شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال عنوان شده است. در بیانیه پلیس بریتانیا نام این روزنامه‌نگار ذکر نشده است.

پلیس ضدتروریسم اعلام کرد که یوانیس آیدینیدیس، ۴۶ ساله و ساکن مونیخ آلمان، روز شنبه هفته گذشته بازداشت شده و بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا علیه او اعلام جرم شده است. قرار است آیدینیدیس روز جمعه در دادگاهی در مرکز لندن حاضر شود.

در ماه آوریل سال جاری نیز سه نفر در ارتباط با تلاش برای آتش‌سوزی عمدی در ساختمانی مرتبط با این شبکه تلویزیونی خبری در شمال‌غرب لندن متهم شدند؛ هرچند این آتش‌سوزی هیچ خسارت یا مصدومیتی به همراه نداشت.

اخبار مربوط به «تهدید تروریستی» جمهوری اسلامی در اروپا و عمدتا کشورهای غربی در هفته‌ای بار دیگر مورد توجه قرار گرفته که وزارت دادگستری آمریکا یک شهروند این کشور را به‌دلیل مشارکت در طرح «تعقیب و قتل» مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی، به ده سال حبس محکوم کرد.

در بیانیه‌ این وزارتخانه که روز چهارشنبه ششم خرداد منتشر شد آمده است که جاناتان لودهُلت، ساکن استاتن آیلند، «به‌دلیل نقش خود در توطئه تعقیب و قتل یک روزنامه‌نگار و منتقد برجسته حکومت ایران، به زندان محکوم شد.»

بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، لودهلت در یک طرح «قتل سفارشی» که به‌گفته مقامات آمریکایی از سوی حکومت ایران هدایت می‌شد، علیه مسیح علی‌نژاد که سال‌ها به‌طور علنی با حکومت ایران مخالفت کرده مشارکت داشت.

این متهم علاوه بر حکم زندان، به سه سال آزادی تحت نظارت نیز محکوم شد.

به گفته جی کلیتون، دادستان منطقه‌ای، درباره این پرونده، حکومت ایران «بارها تلاش کرده است تا مسیح علی‌نژاد را همین‌جا در شهر نیویورک ردیابی کرده و به قتل برساند.»

او افزود که حکم روز چهارشنبه هفته گذشته «باید هشدار جدی باشد به هر کسی که می‌کوشد با اجرای خواسته‌های یک رژیم بیگانه متخاصم در خاک ایالات متحده، کسب درآمد کند.»

لودهلت دومین فردی است که در این پرونده محکوم می‌شود. در ژانویه ۲۰۲۶، نیز کارلایل ریورا، دوست او، به ۱۵ سال زندان محکوم شد. دیگر متهم این پرونده که فرهاد شاکری نام دارد، کماکان متواری است.