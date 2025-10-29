دادگاهی در نیویورک روز چهارشنبه هفتم آبان دو عضو مافیای روس را به اتهام دست داشتن در توطئهٔ نافرجام ترور مسیح علینژاد، مخالف ایرانی- آمریکایی جمهوری اسلامی، هر کدام به ۲۵ سال زندان محکوم کرد.
رفعت امیروف ۴۶ ساله و پولاد عمروف ۴۱ ساله با لباس زندان در برابر قاضی منطقهای ایالات متحده، کالین مکماهون، در منهتن حاضر شدند.
هیئت منصفه در ماه مارس آنها را به پنج اتهام، از جمله اقدام به قتل، پولشویی و توطئه، به دلیل نقششان در توطئه ترور مسیح علینژاد در سال ۲۰۲۲ گناهکار شناخت.
مکماهون گفت: «این یک جنایت وحشتناک، وحشتناک بود که پیامدهای وحشتناک، وحشتناکی بر برخی از افراد بسیار خوب داشته است».
مسیح علینژاد در حالی که جمعیتی از هوادارانش پشت سرش نشسته بودند، در دادگاه سخنرانی کرد و گفت امیروف و عمروف زندگی او را زیر و رو کردند اما نتوانستند او را بشکنند.
او در حالی که از جایگاه خارج میشد، گفت: «من از اقیانوس عبور کردم تا به آمریکا بیایم و یک زندگی عادی داشته باشم، و زندگی عادی ندارم». این سخنان تشویق حضار را به دنبال داشت.
دادستانها گفتند که امیروف و عمروف با پرداخت ۳۰ هزار دلار به فردی به نام خالد مهدیاف، او را اجیر کردند تا مسیح علینژاد را به قتل برساند.
خالد مهدیاف در کنار امیروف و عمروف متهم شد و به جرم اقدام به قتل و نگهداری غیرقانونی سلاح گرم اعتراف کرد.
او که خود را همدست مافیای روسیه معرفی میکند، به اعضای هیئت منصفه گفت که با هماهنگی امیروف و عمروف سعی در کشتن علینژاد داشته است.
مهدیاف در سال ۲۰۲۲ پس از آنکه با یک کلاشینکف و یک ماسک اسکی در ماشین خود، خانهٔ علینژاد را زیر نظر گرفت، دستگیر شد. او در انتظار صدور حکم است.
پیش از صدور حکم، دادستانها گفتند که عمروف و امیروف سزاوار ۵۵ سال زندان هستند زیرا آنها قصد داشتند «خیابانهای بروکلین را با خون قربانی آغشته کنند».
بر اساس اسناد دادگاه، وکلای عمروف خواستار حداکثر مجازات ۱۰ سال زندان شده بودند و ادعا کرده بودند که موکلشان از «پارانویای شدید» رنج میبرد. وکلای امیروف هم خواستار ۱۳ سال حبس برای موکل خود شده بودند.
ایران سالهاست که خانم علینژاد را به دلیل حمایتش از حقوق زنان و انتقاد از رژیم هدف قرار داده است. مسیح علینژاد، از فعالان سرشناس حقوق زنان و آزادیهای سیاسی و مدنی ایران در آمریکا، در راهاندازی کارزارهای مبارزه با حجاب اجباری و همچنین انتشار اخبار و تصاویر مربوط به فعالیتهای مدنی زنان ایرانی نقش فعالی ایفا کرده است.
به گزارش شبکهٔ ایبیسی نیوز، این روزنامهنگار پس از صدور حکم گفت: «من به چشمان این مردان نگاه کردم، مردانی که قصد داشتند مرا به خاطر دفاع از آزادی زنان ساکت کنند، و هنوز هم ایستادهام».
او افزود: این حکم «پیروزی برای دیگر مخالفان است که همچنان برای آزادی مبارزه میکنند و حاضر به سکوت نیستند».
دادستانی نیویورک مدعی شده که حکومت ایران به امیروف و عمروف ۵۰۰ هزار دلار برای هماهنگی این ترور پرداخت کرده بود. چهار ایرانی، از جمله یک سرتیپ سپاه پاسداران، متهم شدهاند که در توطئه ترور مسیح علینژاد دست داشتهاند. گمان میرود همه این افراد در ایران باشند.
مایکل لاکارد، دستیار دادستان ایالات متحده، ۲۹ اسفند پارسال به هیئت منصفهٔ دادگاه فدرال منهتن گفته بود که «حکومت ایران» این جایزه را برای آن تعیین کرده بود تا «هزینۀ مالی طرح ساکتکردن» خانم علینژاد را تأمین کند.
او افزود: حکومت ایران علینژاد را «دشمن» میداند و سالها تلاش کرد که او را «آزار و اذیت، بدنام و مرعوب» کند و «وقتی این تلاشها شکست خورد، برای سر او ۵۰۰ هزار دلار جایزه تعیین کرد».
این پرونده بخشی از اقدامات وزارت دادگستری ایالات متحده علیه آن چیزی بود که «سرکوب فراملی» مینامد: هدف قرار دادن مخالفان سیاسی در خاک کشورهای خارجی توسط دولتهای مستبد.