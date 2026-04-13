دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ تهران ۲۱:۰۳

نگرانی فزاینده مهراوه خندان در پی تداوم بی‌خبری از مادرش نسرین ستوده

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، شامگاه ۱۲ فروردین در منزل خود در تهران بازداشت شد. به غیر از یک تماس بسیار کوتاه از زمان بازداشت خانواده او از اتهامات و محل نگهداری خانم ستوده ندارند. مهراوه خندان یکی از فرزندان خانم ستوده که ساکن هلند است از وضعیت مادرش، و نگرانی‌های نشات‌گرفته از این بی‌خبری با رادیوفردا گفت‌وگو کرده است.

