نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، شامگاه ۱۲ فروردین در منزل خود در تهران بازداشت شد. به غیر از یک تماس بسیار کوتاه از زمان بازداشت خانواده او از اتهامات و محل نگهداری خانم ستوده ندارند. مهراوه خندان یکی از فرزندان خانم ستوده که ساکن هلند است از وضعیت مادرش، و نگرانی‌های نشات‌گرفته از این بی‌خبری با رادیوفردا گفت‌وگو کرده است.