گفتوگو با بهروز چمنآرا درباره بازداشت خواهر و برادرش در ایلام
بهروز چمنآرا پژوهشگر ایرانشناسی در فرانکفورت به رادیوفردا میگوید برادر و خواهرش، ساسان و پرستو چمنآرا در جریان بازداشتهای روزهای اخیر در ایلام بازداشت شدهاند. به گفته آقای چمنآرا، ساسان برادر کوچک او پیشتر نیز سابقه بازداشت داشته اما خواهرش به دلیل اینکه کفالت برادرش برای آزادی مشروط را بر عهده داشته، بازداشت شده است. رادیوفردا با بهروز چمنآرا درباره این بازداشت و وضعیت ایلام زیر سایه جنگ گفتوگو کرده است.
از همین مجموعه
-
-
-
-
-
-
