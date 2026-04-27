«داکسینگ» یا انتشار اطلاعات شخصی افراد در اینترنت چگونه زندگی آن‌ها را متحول می‌کند؟ جواد منتظری خبرنگار ساکن هلند، از جمله افرادی است که نامش درگیر پرونده‌ای در هلند در ارتباط با «داکسینگ» شده که حالا یک فرد هم در ارتباط با آن بازداشت و بعد آزاد شده است. آقای منتظری در گفت‌وگو با رادیوفردا توضیح داده است که این روند «تخریب شخصیت» و «ناایمن» کردن زندگی برای او و خانواده‌اش چه تاثیری بر زندگی روزانه او و خانواده‌اش گذاشته است.