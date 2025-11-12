لینک‌های قابلیت دسترسی

سدهای تشنۀ ایران؛ روایتی از تصاویر ماهواره‌ای

سد لار: در شمال شرق تهران و در رشته‌کوه البرز واقع شده و یکی از مخازن اصلی تأمین‌کنندهٔ آب آشامیدنی پایتخت و پشتیبان کشاورزی منطقه است.

دریاچهٔ لتیان: در نزدیکی شهر لواسان قرار دارد و ذخیره‌گاه آبی حیاتی برای تهران و نواحی شهری پیرامون آن به‌شمار می‌رود و نقش مهمی در تأمین تعادل مصرف آب در یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق ایران دارد.

سد سفیدرود: بر روی رود سفیدرود در استان گیلان گسترده شده و اراضی کشاورزی وسیعی را آبیاری می‌کند و معیشت میلیون‌ها نفر را در دشت‌های حاصل‌خیز شمال ایران پشتیبانی می‌کند.

سد امیرکبیر: بر روی رود کرج ساخته شده و ضمن تأمین آب تهران، برق تولید می‌کند و در کنترل سیلاب‌های فصلی نیز نقش دارد.

سد رودبال: در جنوب استان فارس واقع شده و تأمین‌کنندهٔ آب آبیاری و نیازهای محلی در منطقه‌ای است که به‌طور مکرر با خشکسالی روبه‌رو می‌شود.

سد دانشمند: در نزدیکی گنبد کاووس در استان گلستان قرار دارد و آب مورد نیاز برای آبیاری و مصرف محلی در زمین‌های کشاورزی شمال شرق ایران را فراهم می‌کند و به تنظیم جریان‌های فصلی در منطقه‌ای که در معرض خشکسالی و سیلاب‌های ناگهانی است کمک می‌کند.

سد فریمان: در نزدیکی شهر مشهد واقع شده و هم تأمین آب شهری و هم کشاورزی را در مناطق پرجمعیت شمال شرق ایران پشتیبانی می‌کند.

دریاچهٔ ارومیه: که زمانی بزرگ‌ترین دریاچهٔ شور خاورمیانه بود، کاهش سطح آن زیست‌بوم‌ها و معیشت ساکنان شمال غرب ایران را تهدید کرده و بحران روزافزون آب در منطقه را نمایان ساخته است.

