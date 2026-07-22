گروهی از دانشجویان هلندی نمونهای از خودرویی را رونمایی کردهاند که میگویند «نخستین آمبولانس خورشیدی جهان» است؛ خودرویی که با هدف رساندن خدمات درمانی به مناطق دورافتاده و صعبالعبور طراحی شده است.
در مراسم رونمایی این آمبولانس که روز سهشنبه، ۳۰ تیر، برگزار شد، خودرو دو رنگ سفید و زرد با طراحی براق و مجهز به پنلهای خورشیدی روی سقف در معرض دید عموم قرار گرفت.
پنلهای خورشیدی سقف این خودرو نهتنها انرژی موتور آن، بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن، از دستگاههای اشعه ایکس گرفته تا دستگاههای شوک قلبی، را نیز تأمین میکند.
این آمبولانس دو نفره که «استلا یووا» نام دارد، میتواند با حداکثر سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای صعبالعبور و خارج از جاده طراحی شده است.
این خودرو در یک روز آفتابی میتواند تا ۷۱۵ کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ میشود و در شب یا در هوای ابری نیز کار میکند.
این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیتهای آزمایش سل، محفظهٔ یخچال برای نگهداری واکسنها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است.
ماتیس فان گِرون، مدیر پروژه و دانشجوی ۲۱ ساله مهندسی پزشکی در دانشگاه فناوری آیندهوون، دربارهٔ این خودرو میگوید: «استلا یووا کاملاً مجهز است تا خدمات مراقبتهای پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد.»
این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند.
سازمانهای بشردوستانه ارائهدهندهٔ خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی میگویند مشکل بسیاری از کشورهای آفریقایی در زمینه ارائه خدمات پزشکی، «فاصله واقعاً زیاد» بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است.
حملونقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است، که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیرقابل اعتمادبودن شبکههای برق چالشهای بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است.
خوردویی که میتواند «ادامه دهد»
بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردهاند تا روی این پروژه کار کنند؛ پروژهای که تکمیل آن یک سال زمان برده است.
در قسمت جلوی خودرو، داشبوردی وجود دارد که سرعت فعلی و میزان شارژ باتری را نشان میدهد. تجهیزات پزشکی در بخش عقب این خودرو قرار گرفتهاند.
خبرنگار خبرگزاری فرانسه هنگام رونمایی از خودرو، تجربهٔ رانندگی با آن را در جادههای صاف بتنی مرکز آزمایش در شهر بارنفلد در مرکز هلند، «روان و راحت» توصیف کرده است.
اما فان گِرون و تیمش میدانند که شرایط در مناطق دورافتاده کنیا بسیار متفاوت خواهد بود.
او میگوید: «اگر بخواهیم در مسیرهای خارج از جاده حرکت کنیم، جایی که واقعاً خدمات درمانی باید ارائه شود، باید استحکام و دوام خودرو را در نظر بگیریم.»
به همین دلیل، در این آمبولانس، لاستیکهای یدکی و بیلهایی وجود دارند تا در صورت گیر کردن خودرو در گل یا خاک، بتوان آن را بیرون آورد.
استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گِرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی، باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود: «ما فقط ۲۳ دانشجو هستیم و این خودرو را در مدت یک سال ساختیم. صنعت فناوری باید بتواند این کار را بسیار بهتر و سریعتر انجام دهد.»
یکی از مهمترین مزیتهای خودرو خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطافپذیری آن عنوان میشود.
این خودرو برای طی کردن مسافتهای طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار میکند، وقتی به مقصد میرسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و «میتواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد».
نام «استلا یووا» برگرفته از دو واژه است؛ «استلا» نامی است که این گروه دانشجویی در سالهای گذشته بر مجموعه خودروهای خورشیدی ساخت خودشان گذاشتهاند و «یووا» در زبان لاتین به معنای «یاری برسان» است.