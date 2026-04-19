هشت کودک در تیراندازی در ایالت لوئیزیانا کشته شدند

مقامهای محلی اعلام کردند هشت کودک یک تا ۱۴ ساله روز یکشنبه ۳۰ فروردین در یک تیراندازی در شهر شریوپورت، ایالت لوئیزیانا، کشته شدند و مظنون تیراندازی در جریان تعقیب و گریز خودرو توسط پلیس به ضرب گلوله کشته شد.
کریستوفر بوردلون، سخنگوی اداره پلیس شریوپورت، در یک کنفرانس خبری گفت که برخی از این کودکان با مظنون نسبت فامیلی داشتند و تیراندازیها در سه محل مسکونی رخ داده است.
او گفت در مجموع دستکم ۱۰ نفر هدف گلوله قرار گرفتهاند، اما جزئیاتی دربارهٔ وضعیت بازماندگان ارائه نکرد.
به گفته او، این تیراندازی کمی پس از ساعت شش صبح روز یکشنبه به وقت محلی رخ داده و بهعنوان یک درگیری خانوادگی در نظر گرفته میشود.
بوردلون گفت مظنون پس از تیراندازی یک خودرو را سرقت کرد و در پی تعقیب پلیس که به منطقه مجاور بوسیه پَریش کشیده شد، پس از شلیک پلیس به خودرو جان باخت.
کیت استگال، سخنگوی پلیس ایالتی لوئیزیانا، گفت که این نهاد در حال بررسی تیراندازی مرتبط با مأموران پلیس در این پرونده است.
بوردلون گفت نام مظنون پس از اطلاعرسانی به خانوادههای قربانیان منتشر خواهد شد.
او افزود: «ما میدانیم که برخی از کودکانی که داخل بودند، از بستگان او بودند.»
شهردار شریوپورت، تام آرکنو، گفت: «این یک وضعیت تراژیک است، شاید بدترین وضعیت تراژیکی که تاکنون داشتهایم.»
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، که اهل شریوپورت است، در شبکههای اجتماعی نوشت که تیم او دربارهٔ این «فاجعه دلخراش» با پلیس محلی در تماس است.
فرماندار لوئیزیانا، جف لندری، در شبکههای اجتماعی نوشت که او و همسرش «از این وضعیت وحشتناک دلشکسته شدهاند و برای همه افراد آسیبدیده دعا میکنیم.»
بر اساس آمار «آرشیو خشونتهای مسلحانه»، بدون احتساب حادثه این آخر هفته در شریوپورت، امسال دستکم ۱۱۹ تیراندازی جمعی در ایالات متحده رخ داده که به کشته شدن ۱۱۷ نفر، از جمله ۷۹ کودک، و زخمی شدن ۴۵۸ نفر انجامیده است.
این آرشیو «تیراندازی جمعی» را حادثهای تعریف میکند که در آن دستکم چهار نفر، بهجز عامل تیراندازی، با سلاح گرم کشته یا زخمی شوند. بر اساس دادههای این مرکز، سال گذشته در ایالات متحده ۴۰۷ تیراندازی جمعی رخ داده است.